Kompanitë turke të aviacionit nënshkruajnë marrëveshje strategjike për motorë për programet e dronëve

Mücahithan Avcıoğlu
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Industritë Turke të Hapësirës Ajrore (TAI) dhe Industritë Turke të Motorëve (TEI) kanë nënshkruar një marrëveshje strategjike për furnizim me motorë për programet vendore të mjeteve ajrore pa pilot të Turqisë, në panairin e mbrojtjes "SAHA 2026" në Stamboll, raporton Anadolu.
Marrëveshja përfshin prokurimin e 100 motorëve turbodizel të aviacionit TEI-PD170 për dronin "Anka" të TAI-t, me fluturim afatgjatë në lartësi mesatare dhe për dronin "Aksungur" me kapacitet të lartë ngarkese. Ceremonia e nënshkrimit u mbajt gjatë panairit "SAHA 2026", një nga ngjarjet kryesore të industrisë së mbrojtjes dhe hapësirës ajrore.
Marrëveshja shënon një fazë të re bashkëpunimi mes kompanive TAI dhe TEI ndërsa Turqia vazhdon përpjekjet për të rritur shkallën e lokalizimit të platformave të saj kombëtare të aviacionit dhe për të forcuar kapacitetet vendore të shtytjes.
Sipas marrëveshjeve të mëparshme, deri më tani janë dorëzuar 40 motorë TEI-PD170 për dronët "Anka" dhe "Aksungur". "Aksungur", i integruar me motorët vendorë TEI-PD170, hyri për herë të parë në inventar në dhjetor të vitit 2025, ndërsa dorëzimet e platformave të pajisura me këtë motor po vazhdojnë sipas planit.
I zhvilluar nga TEI si motori i parë kombëtar turbodizel i aviacionit në Turqi, TEI-PD170 ka jetëgjatësi prej 3.600 orësh pune dhe ofron përparësi si ngritje më të shpejtë në lartësinë e misionit, operim në lartësi më të mëdha, kapacitet të fuqishëm për gjenerim energjie elektrike dhe konsum efikas të karburantit.
Motori konsiderohet gjithashtu strategjikisht i rëndësishëm për uljen e varësisë nga jashtë dhe sigurimin e një zinxhiri të qëndrueshëm furnizimi, pasi mund të prodhohet me burime dhe fuqi punëtore vendore.
Bashkëpunimi pritet të kontribuojë në zhvillimin e kapaciteteve të Turqisë për motorë aviacioni, të rrisë shkallën e lokalizimit të platformave kombëtare dhe të forcojë konkurrueshmërinë e sistemeve turke të mjeteve ajrore pa pilot në tregjet ndërkombëtare.