Kompanitë turke nënshkruajnë kontrata eksporti prej 8 miliardë dollarësh në 3 ditët e para të panairit SAHA 2026

Mücahithan Avcıoğlu
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Kompanitë turke kanë nënshkruar kontrata eksporti prej afro 8 miliardë dollarësh gjatë tre ditëve të para të Ekspozitës Ndërkombëtare të Mbrojtjes dhe Hapësirës Ajrore "SAHA 2026", tha kryetari i "SAHA Istanbul", Haluk Bayraktar, transmeton Anadolu.
"Në tre ditët e para të panairit, kompanitë tona nënshkruan kontrata eksporti prej afro 8 miliardë dollarësh. I përgëzoj sinqerisht të gjithë anëtarët tanë të 'SAHA Istanbul' që ndërtuan këtë arritje krenare", tha Bayraktar në platformën amerikane të mediave sociale X.
"Në 'SAHA 2026', si shtet arritëm një rekord historik", shtoi ai.
Kompanitë turke po prezantojnë produktet e tyre më të reja dhe më të avancuara në "SAHA 2026", që po mbahet nga 5 deri më 9 maj në Ekspo Qendrën e Stambollit.
Ngjarja organizohet nga grupimi më i madh i industrisë së mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës në Turqi dhe Evropë ndërsa Anadolu shërben si partner global i komunikimit.