Kompania turke e mbrojtjes "Armelsan" përfundon testimet për sonar të ri vendës për zbulimin e minave detare

Firdevs Bulut Kartal
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Kompania turke e mbrojtjes "Armelsan" ka përfunduar me sukses testimet detare për sonarin e ri vendës për zbulimin e minave Nusrat-1915 dhe tani po përgatitet për integrimin e sistemit në flotën e marinës turke.
Duke folur për Anadolu, drejtori i përgjithshëm i kompanisë, Guray Aybar tha se sonari i montuar në trup të anijes ka përfunduar fazën e zhvillimit dhe po kalon në fazën e integrimit në platforma.
“Në fazën e ardhshme, puna do të fokusohet fillimisht në integrimin e sistemit në anije dhe më pas në vendosjen e tij në platforma të ndryshme të marinës turke, kryesisht në anijet e klasës Engin”, tha ai.
Forcat Detare Turke dhe Agjencia e Industrisë së Mbrojtjes së Turqisë (SSB) synojnë që sistemi të jetë plotësisht operacional deri në fund të vitit të ardhshëm, pas fazës fillestare të vendosjes.
Aybar theksoi se personeli ushtarak që mori pjesë në testimet detare ka raportuar se Nusrat-1915 tejkalon sonarët e huaj që aktualisht përdoren nga forcat e armatosura turke.
“Kur ta integrojmë Nusrat-1915, do të arrijmë dyfishin e rrezes së zbulimit dhe dyfishin e performancës krahasuar me aftësitë aktuale”, tha ai.
Sonari i avancuar mund të zbulojë, ndjekë dhe klasifikojë me saktësi një gamë të gjerë rreziqesh detare nga distanca të mëdha, përfshirë mina në fund të detit, mina të lidhura me zinxhir dhe mina të tipit “manta”, duke ofruar paralajmërim të hershëm për neutralizimin e tyre pa rrezikuar personelin.
Aybar tha se zhvillimi i kësaj teknologjie me kapacitete vendore është bërë një nevojë strategjike në kushtet e rritjes së pasigurisë në det në rajonin e Detit të Zi dhe Gjirit. "Armelsan" po zhvillon gjithashtu një paketë kompakte sonarësh për mjete detare pa ekuipazh dhe dronë nënujorë autonomë.
Këto sisteme do të mundësojnë zbulimin, ndjekjen dhe klasifikimin e minave detare dhe zhytësve armiq në mënyrë të njëkohshme si dhe do të përfshijnë teknologji për hartëzimin e detit dhe shmangien e pengesave nënujore.
Paketa e montuar në dron do të përfshijë një jehonograf me shumë rreze dhe një sonar për shmangien e pengesave, i cili do të gjenerojë të dhëna oqeanografike shumë të detajuara dhe tre-dimensionale, duke u lejuar anijeve autonome të hartojnë shtratin e detit dhe të lundrojnë në rreziqet e zhytura.
"Armelsan" planifikon fillimisht t'ua dorëzojë këto sisteme forcave të armatosura të Turqisë përpara se t'i ofrojë ato në tregut ndërkombëtar të eksportit.