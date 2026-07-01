Kantata e famshme "Carmina Burana" interpretohet në teatrin historik romak në Turqinë perëndimore

Ahmet Bayram
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Kantata “Carmina Burana” e kompozitorit gjerman Carl Orff u interpretua në Teatrin Antik të Efesit, një nga amfiteatrot romakë më të ruajtur në botë, në kuadër të Festivalit të 9-të Ndërkombëtar të Operës dhe Baletit të Efesit në perëndim të Turqisë, raporton Anadolu.
Shfaqja në ambient të hapur, e mbajtur të martën në mbrëmje, mblodhi rreth 2 mijë spektatorë në qytetin antik në provincën e Izmirit, një lokacion gati 2.000-vjeçar, i përfshirë në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.
Festivali, i organizuar nga Drejtoria Shtetërore e Operës dhe Baletit e Turqisë, vazhdon deri më 8 korrik dhe sjell produksione opere dhe baleti në këtë skenë historike.
“Carmina Burana”, kantatë dramatike skenike e kompozuar në vitin 1936 nga kompozitori gjerman Carl Orff, bazohet në një përmbledhje poezish mesjetare në latinisht dhe gjermanisht. Vepra njihet gjerësisht për pjesët e saj të fuqishme korale, veçanërisht “O Fortuna”, dhe interpretohet nga ansamble të mëdha orkestrale dhe vokale.
Produksioni u realizua nga Opera dhe Baleti Shtetëror i Izmirit, me pjesëmarrjen e orkestrës, korit, solistëve dhe korit të fëmijëve. Shfaqja u dirigjua nga Vladimir Lungu, ndërsa drejtimin e korit e bëri Orhan Oner Ozcan dhe korin e fëmijëve e drejtoi Basar Unal.
Interpretimet solo u realizuan nga sopranoja Ayse Senogul, tenori Burak Dabakoglu dhe baritoni Nejad Begde. Ndriçimi u realizua nga Emre Yurekli, ndërsa Rusen Muzaffer ishte koncertmjeshtër.
“Carmina Burana” do të shfaqet sërish në Teatrin Antik të Efesit më 2 korrik. Në kuadër të programit të festivalit, Opera dhe Baleti Shtetëror i Ankarasë do të sjellë baletin “Zorba” më 4 dhe 5 korrik.
Festivali do të përmbyllet të mërkurën me operën “Tosca” nga Giacomo Puccini, ndërsa tenori italian Ivan Magri do të interpretojë si solist i ftuar në natën përmbyllëse.