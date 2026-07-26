Kafshët e Parkut Natyror të Jetës në Gaziantep po freskohen me kokteje të ftohta në motin e nxehtë
Në parkun e kafshëve të egra në Gaziantep, i cili është më i madhi në Turqi dhe një nga të paktët kopshte zoologjike në botë për sa i përket sipërfaqes dhe diversitetit të specieve, zbatohet një program i veçantë ushqimi
Adsız Günebakan
26 korrik 2026•Përditësim: 26 korrik 2026
photo: Adsız Günebakan / AA
Gaziantep
Kafshët që jetojnë në Parkun Natyror të Jetës në Gaziantep freskohen me fruta të akullta dhe kokteje mishi të përgatitura për të parandaluar që ato të ndikohen negativisht nga temperaturat mbi normat sezonale, raporton Anadolu.
Në parkun e kafshëve të egra në Gaziantep, i cili është më i madhi në Turqi dhe një nga të paktët kopshte zoologjike në botë për sa i përket sipërfaqes dhe diversitetit të specieve, zbatohet një program i veçantë ushqimi për kafshët kundër kushteve të motit të nxehtë.
Në park, grabitqarët si luanët, tigrat, tigrat e bardhë, leopardët, pumat dhe jaguarët ushqehen me kokteje mishi të akullt të përgatitur nga pulat e ngrira, ndërsa arinjtë ushqehen me kokteje të akullta të përgatitura nga frutat e verës si shalqi, pjepri, mollë, rrush, banane, kivi dhe luleshtrydhe.
Akullore dhe kokteje frutash të akullta për majmunët dhe lemurët
Shefi i Departamentit të Ruajtjes së Kafshëve të Egra të Bashkisë Metropolitane, Celal Ozsoyler, tha për Anadolu se ata bënë praktika të veçanta për të mbrojtur shëndetin e kafshëve në mot të nxehtë.
Duke u shprehur se në zonat ku gjenden arinjtë, luanët dhe tigrat ka pishina, Ozsoyler deklaroi se kafshët freskohen duke u futur në ujë gjatë orëve të nxehta të ditës.
"Kafshët tona freskohen duke notuar në pishinë në mot të nxehtë. Përveç kësaj, ne u japim arinjve tanë kokteje frutash të akullta të përgatitura nga frutat e verës si shalqiri, pjepri, pjeshka dhe qershia. Për grabitqarët tanë si luanët, tigrat, tigrat e bardhë dhe jaguarët, ne lëmë kokteje mishi të përgatitura në pulat e tyre të pastruara në ngrirje", tha ai.
Ozsoyler tha se lemurët dhe majmunët ushqehen gjithashtu me akullore dhe kokteje frutash të akullta në mot të nxehtë dhe se këto praktika kontribuojnë në ftohjen e kafshëve dhe ruajtjen e sjelljes së tyre natyrore.
Kafshët e Parkut Natyror të Jetës në Gaziantep po freskohen me kokteje të ftohta në motin e nxehtë