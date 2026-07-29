Jetëgjatësia në Turqi rritet në 78.5 vjet

Mertkan Oruç, Zeynep Özturhan, Beril Çanakcı
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Jetëgjatësia në Turqi është rritur në 78.5 vjet në periudhën 2023-2025, nga 78.1 vjet një vit më parë, sipas të dhënave zyrtare të publikuara sot, transmeton Anadolu.
Shifrat e publikuara nga Instituti i Statistikave Turke (TurkStat) në tabelat e tij të fundit të jetës, tregojnë jetëgjatësinë në 75.9 vjet për burrat dhe 81.1 vjet për gratë, duke u dhënë grave një avantazh mesatar të jetëgjatësisë prej 5.2 vjetësh.
Raporti zbulon se jetëgjatësia rritet me arritjet arsimore, me njerëzit me nivele më të larta arsimore që pritet të jetojnë më gjatë se ata me kualifikime më të ulëta arsimore. Midis 30-vjeçarëve, hendeku në jetëgjatësinë e mbetur midis njerëzve me më pak se një arsim të mesëm të lartë dhe atyre me arsim të lartë ishte 5.1 vjet për burrat dhe 4.6 vjet për gratë, sipas të dhënave.
Një 15-vjeçar në Turqi pritet të jetojë mesatarisht 64.7 vjet të tjera, përfshirë 62.1 vjet për meshkujt dhe 67.3 vjet për femrat. Për personat e moshës 30-vjeç, jetëgjatësia mesatare e mbetur ishte 50.3 vjet, 47.8 vjet për burrat dhe 52.7 vjet për gratë.
Në moshën 50-vjeç, jetëgjatësia e mbetur ishte mesatarisht 31.3 vjet ndërsa një 65-vjeçar mund të priste të jetonte mesatarisht 18.4 vjet të tjera. Gratë e moshës 65-vjeç pritet të mbijetojnë mbi burrat me 3.3 vjet.
Raporti vlerësoi jetëgjatësinë e shëndetshme, e përcaktuar si numri i viteve që një person pritet të jetojë pa kushte shëndetësore që kufizojnë aktivitetet e përditshme, në 58 vjet.
Jetëgjatësia e shëndetshme u vlerësua në 59.1 vjet për burrat dhe 56.9 vjet për gratë, duke treguar se burrat pritet të kalojnë 2.2 vjet më shumë në shëndet të mirë sesa gratë, pavarësisht se kanë një jetëgjatësi të përgjithshme më të shkurtër.