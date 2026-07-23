Izraeli vazhdon shkatërrimin e shtëpive në jug të Libanit, pavarësisht marrëveshjes kornizë

Lina Altawell
23 korrik 2026•Përditësim: 23 korrik 2026
Ushtria izraelite plagosi një punëtor sirian dhe vazhdoi sot shkatërrimin e shtëpive dhe objekteve në jug të Libanit, pavarësisht se vendosja e ushtrisë libaneze në Zawtar al-Gharbiyeh hyri në ditën e tretë sipas fazës së parë të marrëveshjes kornizë të ndërmjetësuar nga SHBA-ja, transmeton Anadolu.
Forcat izraelite vazhduan operacionet ushtarake rreth qytezës Ibl al-Saqi, duke kryer spastrime intensive gjatë natës me mitralozë, mes shpërthimeve të njëpasnjëshme dhe lëvizjeve të automjeteve ushtarake rreth zonës së pranverës, njoftoi agjencia kombëtare libaneze e lajmeve (NNA).
Deri në mëngjes, operacionet shkatërruan dy shtëpi, një objekt për prerjen e gurëve dhe një shtëpi pranë burimit, tha agjencia. Forcat izraelite hapën zjarr ndaj punonjësit sirian, Munzer al-Balloul në zonën Naba Ibl, duke e plagosur atë, shtoi ajo.
Ekipet e Kryqit të Kuq Libanez e transferuan atë në spitalin qeveritar "Marjayoun" për trajtim. Zhvillimet erdhën mes shkeljeve të vazhdueshme izraelite ndërsa faza e parë e formulës kornizë fillon në disa qytete në jug të Libanit.
Ushtria libaneze tha të martën se njësitë e saj ishin vendosur në Zawtar al-Gharbiyeh si pjesë e fazës së parë të marrëveshjes ndërsa theksoi se forcat e saj nuk kishin hyrë në qytetin fqinj Zawtar al-Sharqiyeh.
Zawtar al-Gharbiyeh është një nga "zonat pilot" të përfshira në fazën e parë të marrëveshjes së nënshkruar më 26 qershor, e cila parashikon tërheqje graduale të Izraelit nga zonat në jug të Libanit në këmbim të vendosjes së ushtrisë libaneze atje.
Që nga 2 marsi 2026, ofensiva e Izraelit në Liban ka vrarë 4.328 njerëz dhe ka plagosur 12.232 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Libanit ndërsa Izraeli vazhdon të pushtojë zonat në jug pavarësisht marrëveshjes.
Izraeli pushton zona në jug të Libanit, disa për dekada dhe të tjera që nga konfrontimet 2023-2024 dhe avancoi mbi 10 kilometra në territorin libanez gjatë ofensivës aktuale.