Industria e mbrojtjes e Turqisë me rritje të ndjeshme të eksporteve drejt vendeve të NATO-s

Ali Atar
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
ALI ATAR
Eksportet e industrisë turke të mbrojtjes dhe aviacionit drejt vendeve të NATO-s kanë shënuar rritje të ndjeshme kohët e fundit.
Në prag të Samitit të NATO-s që do të mbahet më 7-8 korrik në Ankara, vërehet një rritje e eksporteve të sektorit të mbrojtjes dhe aviacionit drejt vendeve anëtare të Aleancës.
Sipas të dhënave të përmbledhura nga Anadolu nga statistikat e eksportit, Turqia, e cila po përgatitet për një samit historik në Ankara, ka shënuar rritje të ndjeshme të shitjeve jashtë vendit në sektorin e mbrojtjes dhe aviacionit gjatë një viti të fundit.
Eksporti total i sektorit në këtë periudhë është rritur me 47,12 për qind. Në periudhën 1 qershor 2025 – 31 maj 2026, eksporti është rritur nga rreth 7,4 miliardë në 10,88 miliardë dollarë.
- Vendet e NATO-s në krye të eksporteve
Gjatë kësaj periudhe, eksporti i produkteve të mbrojtjes dhe aviacionit është realizuar në 178 vende, ndërsa pjesa më e madhe ka shkuar drejt vendeve të NATO-s, duke reflektuar rolin strategjik të Turqisë brenda Aleancës.
Sipas analizës sipas vendeve, tri vendet e para janë anëtare të NATO-s.
Në vendet e NATO-s janë eksportuar produkte në vlerë 6,23 miliardë dollarë. Kjo përbën 57,28 për qind të totalit të eksporteve të sektorit, duke vazhduar trendin e rritjes së eksporteve drejt aleatëve të NATO-s.
- Diplomacia e industrisë së mbrojtjes ka ndikuar në rritje
Rritja e performancës së eksportit lidhet edhe me kontaktet ndërkombëtare, takimet bilaterale dhe diplomacinë e industrisë së mbrojtjes të koordinuar nga Presidenca e Industrisë së Mbrojtjes (SSB).
Këto kontakte kanë rritur dukshmërinë e kompanive turke në tregjet e huaja dhe kanë hapur mundësi të reja bashkëpunimi dhe eksporti.
Këto zhvillime kanë forcuar pozicionin e Turqisë si një vend që jo vetëm furnizon produkte, por edhe zhvillon teknologji, krijon modele të prodhimit të përbashkët dhe bashkëpunim afatgjatë me aleatët.
- Vlera e eksporteve turke për kilogram 40 herë më e lartë
Rritja e eksportit reflektohet edhe në vlerën e lartë të shtuar të produkteve.
Vlera e eksporteve turke për kilogram në sektorin e mbrojtjes dhe aviacionit ka qenë 65,16 dollarë.
Duke marrë parasysh se mesatarja e eksporteve të Turqisë është 1,62 dollarë për kilogram, ky sektor ka një vlerë rreth 40 herë më të lartë, duke dhënë kontribut të rëndësishëm në ekonominë e vendit.