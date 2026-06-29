Hasani: Siguria mbrohet jo vetëm në fushën e betejës, por edhe përmes solidaritetit dhe vendosmërisë së vazhdueshme

Aynur Şeyma Asan, Sercan İrkin, İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Përfaqësues të parlamenteve nga Shqipëria, Spanja dhe Suedia bënë thirrje për veprim të përbashkët, duke theksuar rëndësinë e investimeve të NATO-s në mbrojtje, respektimit të së drejtës ndërkombëtare, si dhe të parimeve të demokracisë dhe të drejtave të njeriut, raporton Anadolu.
Ish-ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe kryetari i Komisionit për Evropën dhe Punët e Jashtme në Kuvendin e Shqipërisë, Igli Hasani, nënkryetari i Parë i Senatit të Spanjës, Javier Maroto, nënkryetarja e tretë e Parlamentit të Suedisë (Riksdag), Kerstin Lundgren, mbajtën fjalime në Samitin Parlamentar të NATO-s, të organizuar në Stamboll nën mikpritjen e Turqisë.
Nënkryetari i Parë i Senatit të Spanjës, Maroto, tha se liderët e vendeve aleate të NATO-s duhet të bashkëpunojnë, duke shtuar: “Të gjitha vendet e NATO-s duhet të mbrojnë respektimin e së drejtës ndërkombëtare në çdo konflikt, qoftë në Ukrainë apo në Lindjen e Mesme, pa përjashtim.”
Ai theksoi se Evropa duhet të bëhet një anëtare më e fortë brenda NATO-s. “Reforma e NATO-s nuk duhet të nënkuptojë më pak SHBA, por që evropianët të marrin më shumë përgjegjësi dhe rol drejtues, si dhe të mbajnë një barrë më të madhe të mbrojtjes tradicionale”, tha Maroto.
Ai tërhoqi vëmendjen se Evropa ende nuk ka një zë të përbashkët në fushën e mbrojtjes. “Shumë evropianë flasin për demokracinë sikur ajo të mund të mbrohet pa mbrojtje. Por pa siguri nuk ka shtet social, spitale, shkolla dhe liri”, u shpreh ai.
- “Siguria mbrohet jo vetëm në fushën e betejës, por edhe përmes solidaritetit dhe vendosmërisë”
Kryetari i Komisionit për Evropën dhe Punët e Jashtme në Kuvendin e Shqipërisë, Igli Hasani, tha se siguria bazohet në aftësinë për të vepruar së bashku.
Duke shprehur mbështetjen e Shqipërisë për Ukrainën, Hasani deklaroi: "Rikujtojmë një parim themelor: Siguria mbrohet jo vetëm në fushën e betejës, por edhe përmes solidaritetit dhe vendosmërisë së vazhdueshme".
Ai theksoi se planet e NATO-s për investime në mbrojtje përbëjnë një hap strategjik për gatishmërinë, qëndrueshmërinë dhe aftësinë parandaluese, duke shtuar se infrastruktura kritike shihet si forca shtytëse e mbrojtjes moderne.
Hasani tha gjithashtu se Ballkani Perëndimor përballet me disa kërcënime dhe se rajoni duhet të mbetet një prioritet strategjik, duke theksuar rëndësinë e forcimit të kontributit të Asamblesë Parlamentare të NATO-s për aleancën, unitetin dhe besueshmërinë.
- “Demokracia, të drejtat e njeriut dhe tregtia e lirë janë parimet që e bëjnë NATO-n të fortë”
Nënkryetarja e tretë e Parlamentit të Suedisë, Lundgren, tha se në Samitin e Liderëve të NATO-s në Ankara do të diskutohen çështje si kapaciteti i Aleancës, mbështetja e qëndrueshme për Ukrainën dhe rritja e prodhimit industrial në sektorin e mbrojtjes.
Ajo theksoi se partitë në Parlamentin suedez mbështesin vendimin që vendet anëtare të NATO-s të ndajnë deri në vitin 2035 pesë për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) për mbrojtjen.
“NATO është një aleancë e ndërtuar mbi bindjen se demokracia, të drejtat e njeriut, rendi ndërkombëtar i bazuar në rregulla dhe tregtia e lirë nuk janë vetëm ideale të mëdha, por edhe parimet që na bëjnë të fortë sot”, tha Lundgren.
Ajo vuri në dukje se këto parime po përballen me kërcënime dhe sfida të sigurisë, duke nënvizuar rëndësinë e angazhimit për mbrojtjen e aleatëve dhe mbështetjes për Ukrainën.