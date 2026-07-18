Grupi muzikor i themeluar nga disa mekanikë e shndërron punishten e riparimit në “sallë koncertesh”
Pesë mekanikët, të cilët punojnë në zonën industriale dhe dinë të luajnë në instrumente të ndryshme muzikore, rreth tre vjet më parë nisën të mblidheshin pas punës për të bërë muzikë si hobi
Muharrem Cin
18 korrik 2026•Përditësim: 18 korrik 2026
photo: Muharrem Cin / AA
Kutahya
Në Kutahya të Turqisë, pesë mekanikë motorësh, të cilët gjatë gjithë ditës riparojnë automjete, mblidhen pas përfundimit të orarit të punës pa i hequr rrobat e punës dhe, përmes këngëve që interpretojnë me grupin e tyre "Grup Sanayi", jo vetëm që largojnë lodhjen e ditës, por u dhurojnë edhe çaste të këndshme zejtarëve të zonës industriale, transmeton Anadolu.
Pesë mekanikët, të cilët punojnë në zonën industriale dhe dinë të luajnë në instrumente të ndryshme muzikore, rreth tre vjet më parë nisën të mblidheshin pas punës për të bërë muzikë si hobi.
Zhurmat e motorëve dhe të riparimeve që dëgjohen gjatë gjithë ditës në zonën industriale, pas orarit të punës zëvendësohen nga këngët dhe meloditë që interpreton grupi.
Themeluesi i grupit dhe mekaniku, Ali Yazgan tha për Anadolu se prej 34 vitesh punon si mekanik automjetesh në zonën industriale dhe se që nga fëmijëria luan në instrumentin saz.
Ai tha se interesi i përbashkët për muzikën me kolegët e punës çoi në krijimin e grupit dhe se me kalimin e kohës siguruan pajisjet e nevojshme muzikore, duke formuar një grup prej pesë anëtarësh.
"I përdorim instrumentet muzikore me duar të mbuluara me vaj"
Yazgan tregoi se repertori i grupit përfshin këngë të interpretuara me saz, saz elektrik, ud, xhymbysh, organo, darbuka dhe def, duke shtuar se pas përfundimit të punës e kthejnë punishen në një sallë të vogël koncertesh.
Duke theksuar se muzika nuk është vetëm një hobi për ta, Yazgan tha:
"Nganjëherë, pasi mbaron puna, mblidhemi në punishte. Edhe zejtarët e tjerë të zonës industriale na bashkohen. Orkestra është për ne burim pushimi, argëtimi dhe motivimi. Meqë bëjmë muzikë në ambientin tonë natyror, kjo u duket ndryshe njerëzve. Pa i hequr rrobat e punës luajmë instrumentet muzikore. I përdorim instrumentet me duar të mbuluara me vaj e yndyrë. Edhe telat e sazit tim janë të mbuluar me vaj e yndyrë".
Yazgan shtoi se videot e performancave që publikojnë në rrjetet sociale tërheqin interes dhe se herë pas here edhe nxënësit dhe ndihmësit e punishteve u bashkohen grupit duke mbajtur ritmin me veglat e punës që kanë në duar.