Gruaja 62-vjeçare ekspozon sende të vjetra në shtëpinë e saj në fshat
Nazli Ertekin ekspozon sendet antike që mblodhi gjatë viteve, me mbështetjen e bashkëshortit të saj të ndjerë, në dhomat e shtëpisë së saj dykatëshe në fshatin Derekemal dhe në kopsht
Sait Çelik, Mehmet Doğan
23 Maj 2026•Përditësim: 23 Maj 2026
photo: Mehmet Doğan / AA
Yozgat
Nazli Ertekin, një 62-vjeçare banore e komunës Çayıralan në Yozgat, Turqi, ekspozon në shtëpinë dhe kopshtin e tyre sendet antike që ajo dhe bashkëshorti i saj kanë mbledhur gjatë viteve, raporton Anadolu.
Nazli, e cila u martua me Muammer Ertekin në vitin 1983 dhe ka tre fëmijë dhe nëntë nipër e mbesa, filloi të mbledhë sende të vjetra, duke përfshirë llamba gazi, fenerë dhe sende të ndryshme shtëpiake, nga rrethinat e saj dhe qytete të ndryshme për shkak të pasionit të saj për antikitetet.
E kthyer në Turqi nga Franca, ku jetonte me familjen e saj, në vitin 2015, Ertekin ekspozon sendet antike që mblodhi gjatë viteve, me mbështetjen e bashkëshortit të saj të ndjerë, në dhomat e shtëpisë së saj dykatëshe në fshatin Derekemal dhe në kopsht.
"Ne i mblodhëm këto sende nga e gjithë Turqia"
Nazl Ertekin tha për Anadolu se sendet antike kanë një kuptim të madh për të.
Duke deklaruar se e ka transformuar shtëpinë e saj në një muze virtual me sende antike, ajo tha: "I dua shumë këto sende. Shtëpia ime dykatëshe është plot me antike. I kam në kopshtin tim. Më pëlqen t'i përdor".
Ertekin shtoi se pastron me kujdes çdo antike, duke thënë: "Njerëzit më pyesin se si i gjeta këto sende të vjetra. Unë i trajtoj si fëmijët e mi. I kemi mbledhur këto sende nga e gjithë Turqia".
Duke shpjeguar se çdo send ka historinë e vet, Ertekin tha: "Asnjë nga këto sende nuk është blerë nga një vend i vetëm. Të gjitha kanë një kujtim të ndryshëm. Më pëlqen të jetoj me kujtimet e tyre. Për shembull, kjo llambë, ky fanar është rreth 100-vjeçar. I kemi blerë secilën nga vende të ndryshme. Të gjitha janë shumë të vlefshme për mua".
Ertekin theksoi se njerëzit habiten dhe tregojnë interes kur i shohin, duke shtuar se ajo ndaloi së mbledhuri sende antike pas vdekjes së bashkëshortit të saj.