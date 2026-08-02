Gjiri Gideros i mirëpret vizitorët me bukurinë e tij natyrore
- Gjiri Gideros në lagjen Cide të Kastamonu, Turqi, shquhet si një nga bukuritë e fshehura të Detit të Zi me pamjen e tij unike ku ndërthuren bluja dhe jeshile.
Batuhan Dişbudak
02 gusht 2026•Përditësim: 02 gusht 2026
photo: Batuhan Dişbudak / AA
KASTAMONU
Gjiri Gideros, i vendosur në rrethin Cide në bregdetin e Detit të Zi të Kastamonusë në Turqi, vazhdon të presë vizitorë me peizazhin e tij unik, ku ndërthuren gjelbërimi dhe kaltërsia.
Gjiri, i cili ndodhet rreth 11 kilometra larg qendrës së rrethit, mbrohet me statusin e zonës natyrore të mbrojtur të shkallës së parë dhe zonës historike të mbrojtur të shkallës së dytë.
Historia e Gjirit Gideros, e cila daton rreth 3.500 vjet më parë, thuhet se në veprat e gjeografit të lashtësisë, Strabonit, lidhet me Amazonat.
Gjiri, që ka karakteristikat e një porti natyror, thuhet se në të kaluarën është përdorur nga Amazonat, gjenovezët, piratët dhe kontrabandistët. Falë strukturës së tij të mbrojtur, dihet se gjatë Luftës së Pavarësisë së Turqisë është përdorur edhe si vend për ruajtjen e municioneve.
I rrethuar nga gështenja, lisa, ahu, bushi dhe pisha, gjiri, me detin e tij të qetë dhe strukturën e mbrojtur, është ndër destinacionet më të preferuara të dashamirësve të detit, veçanërisht gjatë muajve të verës.
Rreth Gjirit Gideros, i cili shërben si port natyror, ndodhen bujtina dhe restorante peshku.
- "Kush vjen këtu, rikthehet sërish"
Musa Eksi, i cili kishte ardhur nga Stambolli për të vizituar Gjirin Gideros, tha për Anadolu se edhe më parë kishte vizituar rajonin e Detit të Zi Perëndimor dhe se kishte dashur ta shihte sërish Giderosin.
Duke theksuar se u mahnit nga bukuria natyrore e Gjirit Gideros, Murati tha:
"Kush vjen këtu, rikthehet sërish. Ua rekomandoj të gjithëve. Ky është një nga perlat e Detit të Zi".