Gjigandi turk i dronëve "Baykar" marrëveshje me kompaninë italiane "Gruppo ESEA" për linjë prodhimi robotike

Tolga Yanık
07 Maj 2026•Përditësim: 07 Maj 2026
Gjigandi i dronëve të Turqisë, "Baykar", nënshkroi një sërë marrëveshjesh globale në eventin kryesor të mbrojtjes dhe hapësirës ajrore të vendit, ekspozitën SAHA 2026, duke përfshirë një kontratë të madhe me firmën italiane "Gruppo Esea" për të krijuar një linjë prodhimi plotësisht robotike për mjetet e saj ajrore pa pilot (dronë-UAV), transmeton Anadolu.
SAHA 2026, që zhvillohet nga 5 deri më 9 maj në Qendrën e Ekspozitave të Stambollit, është organizuar nga grupi më i madh i industrisë së mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës në Turqi dhe Evropë. Anadolu është partneri global i komunikimit i ekspozitës.
Marrëveshja midis "Baykar" dhe "Gruppo Esea" është pjesë e përpjekjeve të gjigantit turk të mbrojtjes për të rritur prodhimin e tij dhe për të integruar teknologjitë e përparuara ndërkombëtare në flotën e tij të dronëve.
CEO i "Baykar", Haluk Bayraktar, duke folur në event, tha se partneriteti do t'i mundësojë "Baykar" të arrijë prodhim masiv të automatizuar në vëllime më të larta, me kosto më efektive dhe në mënyrë të standardizuar.
Ndërsa CEO i "Gruppo Esea", Alessandro Liberatore, tha se marrëveshja shënon një moment strategjik në bashkëpunimin industrial në rritje midis Turqisë dhe Italisë.
Në kuadër të SAHA 2026, "Baykar" nënshkroi gjithashtu një marrëveshje me firmën "EDGE Group" nga Emiratet e Bashkuara Arabe për të përmirësuar aftësitë goditëse të flotës së saj të dronëve. Marrëveshja përfshin integrimin e municionit të drejtuar me precizion Al Tariq në mjetin ajror luftarak pa pilot (UCAV) Bayraktar Akinci të Baykar.
Prodhuesi turk i dronëve siguroi gjithashtu një marrëveshje me firmën franceze "Safran Electronics and Defense" për të krijuar një kornizë për bashkëpunim strategjik në elektronikën e avancuar të aviacionit dhe zgjidhjet elektronike.