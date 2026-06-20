Fshati i ndërtuar në formë rrethi në Adiyaman tërheq vizitorët
Në qendër të fshatit Kusakkaya ndodhen hapësira të përbashkëta, ndërsa shtëpitë janë të renditura në formë rrethi rreth kësaj qendre
Ahmet Arslantaş
20 qershor 2026•Përditësim: 20 qershor 2026
photo: Ahmet Arslantaş / AA
Adiyaman
Në Adiyaman të Turqisë, fshati Kusakkaya, i ndërtuar pas një rrëshqitjeje dheu të ndodhur 56 vite më parë, tërheq vëmendjen si një nga vendbanimet rurale më të pazakonta në Turqi me planin e tij rrethor të vendosjes.
Fshati Kusakkaya, i lidhur me qendrën e Adiyamanit, u zhvendos në një zonë të re pas rrëshqitjes së dheut të vitit 1970, e cila e bëri zonën e vjetër të banimit të rrezikshme. Sipas projektit të përgatitur pas fatkeqësisë, ndërtimi i fshatit filloi në vitin 1973 me një plan rrethor jo të zakonshëm.
Në kuadër të projektit të quajtur nga banorët "Projekti Selanik", 82 banesa pas fatkeqësisë u përfunduan dhe iu dorëzuan pronarëve në vitin 1982. Pavarësisht viteve që kanë kaluar, fshati ka ruajtur strukturën e tij origjinale arkitekturore dhe në vitet e fundit është kthyer në një destinacion për udhëtarët, fotografët dhe dashamirësit e dronëve.
Në qendër të fshatit ndodhen hapësira të përbashkëta, ndërsa shtëpitë janë të renditura në formë rrethi rreth kësaj qendre. Me strukturën e tij të planifikuar, fshati ka një siluetë të veçantë dhe dallohet si një shembull unik mes vendbanimeve rurale në Turqi.
Kryetari i fshatit Kusakkaya, Hasari Oguz, tha se: "Pas rrëshqitjes së dheut, shteti ynë na ndërtoi një fshat të ri këtu. Këtij fshati të ndërtuar në formë rrethore i thonë 'Projekti Selanik'. Është i pari dhe një shembull në Turqi. Në atë kohë u ndërtuan 82 shtëpi. Projektimi në formë rrethore është shumë i bukur".
Fshati i ndërtuar në formë rrethi në Adiyaman tërheq vizitorët