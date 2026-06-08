Fondacioni T3 i Turqisë nderohet në Evropë me çmimin prestigjioz "Bright Spark"

Gökhan Ergöçün
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Fondacioni T3 i Turqisë mori një çmim prestigjioz në Evropë për modelin e tij që përfshin miliona të rinj në prodhimin e teknologjisë, njoftoi sot fondacioni, transmeton Anadolu.
Kryetarja e fondacionit, Elvan Kuzucu Hidir tha se rrjeti më i madh i komunikimit shkencor në Evropë, ECSITE, e nderoi T3 me çmimin "Shkëndija e Ndritshme" (Bright Spark).
Çmimi, i cili u dha gjatë Konferencës ECSITE 2026 në Suedi, shërbeu si një tregues i rëndësishëm i njohjes ndërkombëtare të fituar nga ekosistemi i Fondacionit T3. Ky ekosistem përfshiu miliona të rinj në proceset e prodhimit të teknologjisë dhe sipërmarrjes.
Ceremonia e ndarjes së çmimeve u zhvillua në Çmimet "Mariano Gago" gjatë Konferencës ECSITE 2026 në Gothenburg. Çmimi tregoi se qasja e Turqisë për të udhëhequr të rinjtë drejt shkencës dhe prodhimit të teknologjisë pati jehonë ndërkombëtare.
ECSITE mblodhi së bashku mbi 400 qendra shkencore, muze, organizata kërkimore dhe institucione të komunikimit shkencor nga më shumë se 50 vende.
Konferenca ECSITE 2026, e cila u organizua nga Universeum në Gothenburg midis 2 dhe 4 qershorit, priti afërsisht 900 profesionistë të komunikimit shkencor, menaxherë muzesh, edukatorë dhe përfaqësues të industrisë.
TEKNOFEST, festivali më i madh në botë i aviacionit, hapësirës dhe teknologjisë, organizohet nga Fondacioni T3.