Turqia po punon në koordinim me vendet fqinje dhe organizatat ndërkombëtare për të arritur një zgjidhje të përhershme dhe të drejtë për krizën e pakicës Rohingya, duke u përpjekur në të njëjtën kohë ta mbajë këtë çështje në agjendën ndërkombëtare, deklaroi të premten ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, transmeton Anadolu.
“Ne po veprojmë në solidaritet dhe koordinim me vendet fqinje dhe organizatat përkatëse për të arritur një zgjidhje të përhershme dhe të drejtë për çështjen Rohingya. Turqia gjithashtu po bën përpjekje intensive për ta mbajtur këtë krizë në agjendën e komunitetit ndërkombëtar,” tha Fidan gjatë një konference të përbashkët për shtyp në Dhaka me ministrin e Jashtëm të Bangladeshit, Khalilur Rahman, pas bisedimeve dypalëshe.
Fidan vlerësoi gjithashtu Bangladeshin për strehimin e më shumë se një milion refugjatëve të persekutuar, duke e përshkruar rolin e këtij vendi si një sakrificë historike humanitare.
“Tragjedia e përjetuar nga myslimanët Rohingya fatkeqësisht vazhdon. Dëshiroj të theksoj edhe një herë se Bangladeshi, i cili ka strehuar mbi një milion Rohingya prej vitesh, ka dëshmuar një sakrificë historike në emër të mbarë njerëzimit,” tha ai.
Fidan bëri të ditur se do të vizitojë kampet e refugjatëve në Cox’s Bazar për të parë nga afër aktivitetet humanitare të institucioneve turke, përfshirë Agjencinë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA), Presidencën e Menaxhimit të Katastrofave dhe Emergjencave (AFAD), Gjysmëhënën e Kuqe Turke dhe Fondacionin e Çështjeve Fetare të Turqisë (Diyanet).
Ai gjithashtu planifikon të vizitojë një spital fushor turk në rajon. “Ne do të vazhdojmë ndihmën tonë humanitare me synim përmirësimin e kushteve të popullsisë Rohingya, duke mbështetur gjithashtu kthimin e tyre të sigurt, dinjitoz dhe vullnetar në atdhe,” shtoi ai, duke iu referuar shtetit Rakhine në Mianmar, prej nga u larguan për shkak të persekutimit dhe dhunës që filloi në vitin 2017.
- Mbrojtja e trashëgimisë së përbashkët të njerëzimit
Fidan e përgëzoi Rahman për zgjedhjen e tij si president i sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.
Ai e përshkroi zgjedhjen e Rahman dhe fitoren e Bangladeshit në OKB si një pasqyrim të statusit ndërkombëtar në rritje të vendit, duke thënë se rezultati tregoi respektin që Bangladeshi gëzon brenda bashkësisë ndërkombëtare.
Me zgjedhjet dhe referendumin e 12 shkurtit, Bangladeshi hyri në një epokë të re, tha Fidan, duke shtuar se Turqia ishte një mbështetëse e fortë e procesit.
Ai tha se angazhimi intensiv diplomatik midis dy vendeve po thellon marrëdhëniet dypalëshe dhe po ndihmon në identifikimin e fushave të reja të bashkëpunimit.
"Ne vazhdojmë përpjekjet tona për të thelluar partneritetin tonë të gjatë në një spektër të gjerë dhe për ta ngritur atë në një nivel shumë më të fortë dhe më vizionar mbi themele të forta", tha Fidan.
Ministrat e jashtëm diskutuan gjithashtu rritjen e tregtisë dypalëshe nga 1,3 miliardë dollarë në 2 miliardë dollarë. Fidan shtoi se nënshkroi një memorandum mirëkuptimi mbi bashkëpunimin për të mbrojtur pasuritë kulturore me ministrin e Çështjeve Kulturore të Bangladeshit, Nitai Roy Chowdhury.
“Shpresoj që ky dokument, i cili pasqyron vendosmërinë tonë për të mbrojtur trashëgiminë e përbashkët të njerëzimit, do të jetë i dobishëm për vendet tona”, tha ai.
- Stabiliteti rajonal dhe tensionet në Lindjen e Mesme
Fidan tha se garantimi i stabilitetit, sigurisë, paqes dhe prosperitetit në rajon mbetet një nga prioritetet themelore të politikës së jashtme turke, duke paralajmëruar se konfliktet rajonale po formësojnë gjithnjë e më shumë dinamikën globale.
Duke iu drejtuar tensioneve që përfshijnë Iranin, ai tha se sulmet amerikano-izraelite ndaj Iranit kanë prekur jo vetëm rajonin, por edhe botën më gjerë.
"Ne mirëpresim përparimin e arritur në bisedimet midis Iranit dhe SHBA. Shpresojmë që këto bisedime të japin rezultate konkrete dhe të vendosin bazat për paqen dhe stabilitetin e qëndrueshëm," deklaroi ai.
Fidan theksoi se rivendosja e lirisë së lundrimit në Ngushticën e Hormuzit dhe kthimi i kushteve në gjendjen e tyre të paraluftës janë thelbësore për ekonominë globale, sigurinë energjetike dhe stabilitetin ndërkombëtar.
Ai vlerësoi gjithashtu përpjekjet ndërmjetësuese të Pakistanit për ta bërë armëpushimin e përhershëm dhe tha se Turqia do të vazhdojë t'i mbështesë ato nisma.
Ndërsa vuri në dukje përparimin në kontaktet diplomatike, Fidan shprehu shqetësim për shkeljet e herëpashershme të armëpushimit.
"Palët duhet të përmbahen nga hapat që mund të rrezikojnë procesin diplomatik. Komuniteti ndërkombëtar gjithashtu duhet të demonstrojë një vullnet të përbashkët për t'i dhënë fund luftës. Në veçanti, përpjekjet e Izraelit për të sabotuar armëpushimin duhet të parandalohen," tha ai.
Fidan akuzoi qeverinë e kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, për pengimin e zgjidhjes me dy shtete në Palestinë dhe përshkallëzimin e konflikteve në të gjithë rajonin.
"Izraeli vazhdon gjenocidin e tij në Gaza, i cili ka lënë plagë të thella në ndërgjegjen e komunitetit ndërkombëtar dhe shton masa të reja të paligjshme çdo ditë në Bregun Perëndimor duke shënjestruar zgjidhjen me dy shtete. Prioriteti për komunitetin ndërkombëtar duhet të jetë ndalimi i agresionit të Izraelit dhe eliminimi i gjendjes së luftës në rajon", tha ai.
Ai gjithashtu bëri thirrje për t'i dhënë fund pushtimit dhe sulmeve të Izraelit në Liban dhe theksoi rëndësinë e rivendosjes së qetësisë.
Fidan përfundoi duke theksuar se Turqia dhe Bangladeshi do të vazhdojnë të ndërmarrin hapa konkretë për të forcuar marrëdhëniet dypalëshe përmes projekteve të reja dhe do të përforcojnë stabilitetin, paqen dhe prosperitetin në Azinë Jugore.
- Bangladeshi vlerëson mbështetjen e Turqisë, kërkon bashkëpunim më të thellë
Rahman e përshkroi Turqinë si një partner kyç për Bangladeshin, duke falënderuar Ankaranë për mbështetjen e saj ndaj ofertës së suksesshme të vendit për presidencën e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së dhe duke thënë se Dhaka nuk do ta harrojë atë mbështetje.
Rahman tha se bisedimet e tij me Fidan pasqyruan miqësinë e gjatë midis dy vendeve dhe erdhën në një moment të rëndësishëm në marrëdhëniet dypalëshe.
Ai vuri në dukje se të dyja palët synojnë të zgjerojnë më tej bashkëpunimin dhe partneritetin në shumë sektorë dhe inkurajoi investitorët turq që të përfitojnë nga mundësitë e disponueshme në zonat e veçanta ekonomike të Bangladeshit.
Duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit shumëpalësh në adresimin e sfidave globale, Rahman falënderoi gjithashtu Turqinë për dërgimin e vëzhguesve të zgjedhjeve në zgjedhjet parlamentare të Bangladeshit.
Në lidhje me krizën Rohingya, Rahman e përshkroi çështjen si një nga sfidat më të rëndësishme humanitare dhe diplomatike të Bangladeshit. Ai shprehu se ka theksuar gjendjen e rëndë të Rohingya-ve në fjalimin e tij të pranimit pasi u zgjodh president i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së dhe vuri në dukje nevojën për të mbajtur këtë çështje në "radarin ndërkombëtar".
Rahman vlerësoi rolin e gjatë të Turqisë në përgjigjen ndaj krizës, duke bërë të ditur se Ankaraja e ka mbështetur Bangladeshin përmes ndihmës humanitare dhe angazhimit diplomatik që nga fillimi i emergjencës së zhvendosjes.
Ai gjithashtu theksoi kontributin e spitalit të drejtuar nga Turqia në kampet Rohingya dhe përshëndeti përfshirjen e vazhdueshme të Turqisë në përpjekjet rajonale dhe ndërkombëtare që synojnë gjetjen e një zgjidhjeje për krizën.