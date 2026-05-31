Fermeri 78-vjeçar prodhon versione miniaturë të veglave të vjetra bujqësore që të mos harrohen
Sinan Uçar
31 Maj 2026•Përditësim: 31 Maj 2026
photo: Sinan Uçar / AA
Gumushane
Himmet Yildirim, një fermer 78-vjeçar që jeton në lagjen Kelkit të Gumushane-s, Turqi, synon t'i mbajë gjallë mjetet bujqësore që ka përdorur në të kaluarën duke krijuar miniatura të tyre në punishten që ka ngritur në shtëpinë e tij, raporton Anadolu.
Himmeti, i cili fiton jetesën duke kultivuar dhe duke rritur bagëti në fshat, hapi një punishte në shtëpinë e tij rreth 10 vjet më parë për të ruajtur jetën rurale që pa në rininë e tij.
Duke përdorur dru, metal dhe materiale të ndryshme, Himmeti krijon versione miniaturë të qeve, makinave të shirjes dhe mjeteve bujqësore të përdorura në të kaluarën, të gjitha me dorë.
Himmeti përdor trapanë, lima, thika dhe mjete të ndryshme dore dhe shkruan gjithashtu poezi për shumë luftëra.
Ai për Anadolu tha se e do historinë dhe lexon shumë libra.
Duke deklaruar se kishte punuar në fusha në rininë e tij, Yildirim tha: "Ne shkonim në malësi dhe fusha me qerre. Kishim një kullotë malore në rrëzë të malit Çimen. Ishte 27 deri në 28 kilometra larg. Shkuam atje me shumë vështirësi, si me qerre me qe ashtu edhe me qerre me kuaj. Pastaj filluam të shkonim me motorë".
Himmeti deklaroi se ai mund të bëjë vegla të ndryshme bujqësore me vegla të ndryshme dore, duke thënë: "Doja që brezat e ardhshëm t'i shihnin dhe të kujtonin se gjëra të tilla kanë ndodhur më parë. Ata që nuk e dinë të kaluarën nuk mund ta dinë të ardhmen. I bëra këto në mënyrë që ata të kujtojnë".
Ai përmendi gjithashtu se ka shkruar poezi për ngjarje të rëndësishme në historinë turke, duke deklaruar se atdheu nuk u fitua lehtë dhe se ai i shkroi këto poezi për të mbajtur gjallë historinë.
78-vjeçari shtoi se ai ka dhënë disa nga mjetet bujqësore në miniaturë si dhurata dhe po i ruan të tjerat për nipërit e mbesat e tij.