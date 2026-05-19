Erdogan-von der Leyen: Tensionet rajonale theksojnë rëndësinë strategjike të marrëdhënieve Turqi-BE

Fatma Zehra Solmaz
19 Maj 2026•Përditësim: 19 Maj 2026
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidenten e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ku ka theksuar se rritja e tensioneve në rajon edhe një herë nxjerr në pah rëndësinë strategjike të marrëdhënieve mes Turqisë dhe Bashkimit Evropian (BE), transmeton Anadolu.
Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë në platformën turke të mediave sociale NSosyal njoftoi se biseda përfshiu marrëdhëniet Turqi-BE, si dhe zhvillimet rajonale dhe globale.
Gjatë bisedës, Erdogan tha se Turqia ka punuar për ruajtjen e armëpushimit dhe sigurimin e paqes në konfliktin e vazhdueshëm në rajon, duke shtuar se Ngushtica e Hormuzit duhet të rihapet sa më shpejt.
Ai tha se Izraeli kërkon vazhdimin e konflikteve në rajon dhe vazhdon të shkelë të drejtën ndërkombëtare, përfshirë veprime të përshkruara si pirateri, si dhe theksoi nevojën për rritjen e presionit ndërkombëtar ndaj Izraelit.
Presidenti turk gjithashtu theksoi se përfshirja e Turqisë në iniciativat e strategjisë evropiane të sigurisë do të ishte e dobishme, se Unionit Doganor Turqi-BE duhet të përditësohet dhe se bashkëpunimi duhet të zgjerohet në të gjitha fushat për të forcuar integrimin ekonomik dhe për të avancuar interesat e përbashkëta.