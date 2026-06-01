Erdogan: Turqia u kundërvihet përpjekjeve për ta riformësuar rajonin përmes gjakderdhjes

Fatma Zehra Solmaz
01 Qershor 2026•Përditësim: 01 Qershor 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, tha të hënën se Turqia po punon për të kundërshtuar përpjekjet për riformësimin e rajonit përmes konflikteve të vazhdueshme, ndërsa vazhdon të forcojë industrinë e saj të mbrojtjes, raporton Anadolu.
Duke folur pas një mbledhjeje të kabinetit në Ankara, Erdogan tha se po bëhen përpjekje për të ndikuar në zhvillimet rajonale përmes “gjakderdhjes dhe lotëve” në Gaza, Liban, Sudan dhe Jemen, duke shtuar se Turqia po vepron për t’i prishur këto “lojëra”.
Ai tha se Turqia po “bën histori” edhe në industrinë e mbrojtjes dhe mbetet e përqendruar në objektivat e saj afatgjata në një periudhë, sipas tij, ndryshimesh të mëdha rajonale dhe globale.
“Si qeveri dhe si aleancë, ne jemi të vetëdijshëm se kemi marrë një përgjegjësi historike në një kohë transformimesh historike. Nuk kemi kohë për t’u marrë me grindje apo polemika”, tha Erdogan.
Ai gjithashtu tha se Stambolli do të mbetet turk dhe mysliman pavarësisht asaj që e përshkroi si kundërshtim nga “mbetjet e Bizantit”.
Duke theksuar unitetin kombëtar, Erdogan tha se Turqia do të vazhdojë të qëndrojë e bashkuar, të forcohet dhe të ecë përpara si një komb i vetëm.