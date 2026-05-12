Erdogan: Turqia ka mbrojtur me sukses zinxhirin e furnizimit të ushqimit mes konflikteve

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka deklaruar se Turqia ka marrë masa të gjera për të mbrojtur sigurinë ushqimore dhe prodhimin bujqësor nga efektet e konflikteve rajonale, rreziqeve klimatike dhe krizave globale, raporton Anadolu.
Duke folur në programin e Ditës Botërore të Fermerëve në Ankara, Erdogan tha se Turqia ka arritur të mbrojë si stabilitetin kombëtar, ashtu edhe furnizimin me ushqim përmes një “politike të balancuar të jashtme”.
“Teksa e mbrojmë vendin dhe kombin tonë nga rrethi i zjarrit që na rrethon përmes politikës sonë të balancuar të jashtme, ne gjithashtu kemi arritur të sigurojmë sigurinë ushqimore të 86 milionë qytetarëve tanë pa asnjë ndërprerje”, tha ai.
Erdogan tha se Ankaraja ka qëndruar vigjilente që nga shpërthimi i konflikteve që prekin Iranin dhe vendet e Gjirit, për të siguruar që prodhimi bujqësor të mos ndikohet negativisht.
“Ne kemi qenë në gatishmëri që nga dita e parë për të siguruar që konfliktet e thelluara në Iran dhe në vendet tona vëllazërore të Gjirit të mos ndikojnë në prodhimin bujqësor”, tha ai.
“Në bujqësi, ne tashmë kishim siguruar furnizimet me plehra kimike dhe lëndë të parë për to. Rezervat tona të plehrave janë në nivele të mjaftueshme”, shtoi ai.
Presidenti turk tha se mungesa e ujit, ndryshimet klimatike, pandemitë, luftërat dhe konfliktet e armatosura kanë forcuar rëndësinë strategjike të sigurisë së furnizimit të ushqimit në mbarë botën, ndërsa koncepti i “nacionalizmit ushqimor” po fiton gjithnjë e më shumë rëndësi në nivel global.
“Si Turqi, ne kemi marrë masat tona paraprakisht ndaj të gjitha këtyre zhvillimeve. Ne kemi bërë planifikimin tonë duke u bazuar në realitetin se ‘ai që mban çelësin e hambarit, mban pushtetin’ ”, tha Erdogan.
Ai tha se aktualisht Turqia nuk ka probleme me sigurinë ushqimore falë planifikimit bujqësor dhe politikave mbështetëse të qeverisë.
“Falë praktikave që kemi zbatuar, veçanërisht planifikimit të prodhimit, aktualisht nuk kemi problem me furnizimin me ushqim”, tha Erdogan, duke shtuar se po prezantohen edhe rregullore dhe mekanizma të reja mbështetëse për të parandaluar rreziqet në të ardhmen.
Presidenti turk theksoi se nivelet e reshjeve kanë qenë të favorshme që nga fillimi i vitit, rezervuarët po mbushen dhe nuk ka shqetësime për ujitjen.
“Pas një rënieje në prodhimin bujqësor vitin e kaluar për shkak të ngricave bujqësore dhe thatësirës, prodhimi ynë bimor shpresojmë se do të rritet përsëri këtë vit”, tha ai.
Erdogan gjithashtu shprehu solidaritet me palestinezët, veçanërisht ata në Gaza dhe Bregun Perëndimor, duke theksuar se toka e tyre është grabitur dhe është shkatërruar nga dhuna.
“U dërgoj mesazhet e mia më të forta të solidaritetit për të gjithë vëllezërit dhe motrat tona, veçanërisht në Gaza dhe Bregun Perëndimor, tokat e të cilëve dikur i kultivonin, janë marrë dhe fushat e tyre fatkeqësisht janë ujitur me gjak dhe vuajtje”, tha ai.
“Zoti na dhëntë mundësinë të shohim sërish ato toka pjellore të lulëzojnë, pemët të gjelbërojnë dhe fëmijët të qeshin e të luajnë me gëzim”, shtoi ai.
- Prodhimi bujqësor i Turqisë
Erdogan gjithashtu theksoi prodhimin bujqësor të Turqisë, duke u shprehur se vendi renditet i treti në botë për prodhimin e perimeve dhe i katërti për prodhimin e frutave, ndërkohë është ndër tre prodhuesit më të mëdhenj në botë në 21 kategori kulturash bujqësore.
Ai shtoi se Turqia eksporton fara në 117 vende dhe renditet ndër 10 vendet më të mira në botë në sektorin e farërave.
Presidenti turk gjithashtu njoftoi një nismë të re financimi dhe zhvillimi rural, e mbështetur nga Banka Botërore, në kuadër të projektit “Transformimi i sektorit agro-ushqimor i Turqisë për vende pune dhe prosperitet rural”.
Programi do të ofrojë mbështetje financiare për investitorët në sektorin bujqësor dhe ushqimor deri në 80 për qind të kostove të investimeve, me kushte shlyerjeje deri në shtatë vjet dhe financim deri në 10 milionë dollarë, në varësi të madhësisë së projektit.
“Do t’u ofrojmë bizneseve tona mundësi financimi deri në 10 milionë dollarë, me një periudhë të shtyrjes së pagesave prej 24 muajsh dhe afat maturimi deri në 7 vjet”, tha Erdogan.
Ai tha se kësti i parë i paketës së planifikuar të financimit prej 5.3 miliardë dollarësh do të vërë në dispozicion 750 milionë dollarë për sipërmarrësit në vitin 2026.
Erdogan gjithashtu tha se një mekanizëm i veçantë që përfshin Fondin e Garancisë së Kredisë së Turqisë do të krijojë një volum kredie prej rreth 500 milionë dollarësh për prodhuesit primarë që kanë vështirësi në qasjen e huave.
“Në këtë mënyrë, do të krijojmë kanale të reja tregtimi për 400.000 fermerë dhe do të gjenerojmë mundësi të reja punësimi për 250.000 qytetarë”, tha ai.