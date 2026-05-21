Erdogan: Turqia do të vazhdojë të mbrojë paqen dhe njerëzimin kundër “rrjeteve të gjenocidit”

Asiye Latife Yılmaz, Büşra Nur Çakmak
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se Turqia do të vazhdojë të mbrojë “vlerat e përbashkëta të njerëzimit” kundër “rrjeteve të gjenocidit” që po vrasin civilë në Gaza dhe Liban, raporton Anadolu.
Presidenti Erdogan këtë e tha në fjalën e tij në stërvitjen “EFES-2026” të kombinuar, të përbashkët dhe me zjarr të drejtpërdrejtë në qytetin perëndimor turk Izmir.
Ai theksoi se teksa po shkruhen skenarë pesimistë për të ardhmen, Ankaraja po përpiqet ta pozicionojë vendin si aktor kyç në çdo fushë, veçanërisht në paqen rajonale.
“Si Turqi, ne do të vazhdojmë të qëndrojmë për paqe dhe stabilitet kundër atyre që investojnë në luftë dhe kaos”, tha Erdogan.