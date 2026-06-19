Erdogan: Turqia është aktore kryesore në zgjidhjen e krizave rajonale

Gizem Nisa Çebi Demir
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan tha sot se Turqia nuk është vëzhgues i krizave rajonale, por "aktori kryesor" në përpjekjet për t'i zgjidhur ato, duke përmendur luftën e Iranit si shembullin më të fundit, raporton Anadolu.
"Turqia nuk është një vëzhgues i krizave rajonale, por, siç u pa së fundmi në luftën e Iranit, aktori kryesor në përpjekjet për t'i zgjidhur ato", tha Erdogan gjatë ceremonisë së hapjes së Linjës së Metrosë Halkali-Aeroporti i Stambollit në Stamboll.