Erdogan: Samiti i NATO-s në Ankara do të shërbejë si 'platforma më e fortë për ndarjen e përvojave'

Esra Tekin
29 qershor 2026•Përditësim: 29 qershor 2026
Samiti i NATO-s në Ankara më 7-8 korrik do të shërbejë si "platforma më e fortë për ndarjen e përvojës", deklaroi sot presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, raporton Anadolu.
Duke iu drejtuar një dreke në nder të folësve të parlamentarëve të NATO-s në Stamboll, Erdogan tha se Ankaraja ndan me aleatët si "aftësinë e saj të jashtëzakonshme për të menaxhuar krizat rajonale", ashtu edhe përvojën e gjerë brenda aleancës.
Turqia rriti shpenzimet e saj të mbrojtjes dhe renditet midis pesë kontribuesve kryesorë në misionet dhe operacionet e NATO-s, në përputhje me angazhimet e bëra në samitin e Hagës 2025, shtoi ai.
Erdogani tha se ruajtja e parandalimit të NATO-s dhe forcimi i solidaritetit midis aleatëve janë bërë edhe më kritike në peizazhin aktual.
Ai kërkoi krijimin e një rrjeti "të pakushtëzuar" sigurie dhe mbrojtjeje në të gjithë aleancën e NATO-s, "që shtrihet nga Teksasi në Ankara".
Duke komentuar luftën Rusi-Ukrainë, Erdogan tha se rezultatet duhet të arrihen në periudhën e ardhshme për të zgjidhur konfliktin që vazhdon që nga viti 2022 përmes dialogut.
Presidenti turk theksoi se çështja palestineze qëndron në zemër të tensioneve në Lindjen e Mesme dhe se paqja e qëndrueshme është e pamundur nëse nuk përfundon grabitja e tokës nga Izraeli.