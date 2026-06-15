Erdogan: Marrëveshja SHBA-Iran solli “frymë lehtësimi” në rajon

Seyit Şamil Kurt
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka deklaruar se marrëveshja midis SHBA-së dhe Iranit përbën një “hap shumë të rëndësishëm” drejt përfundimit të luftës që, sipas tij, nisi me provokime nga Izraeli më 28 shkurt, duke shtuar se ajo i ka dhënë rajonit “një frymë lehtësimi”, raporton Anadolu.
“Marrëveshja SHBA-Iran është një hap shumë i rëndësishëm në luftën që nisi me provokimet nga Izraeli më 28 shkurt. Rajoni ynë, i cili ishte në prag të përshkallëzimit, ka marrë frymë lehtësimi”, tha Erdogan pas mbledhjes së kabinetit.
Ai theksoi se Turqia është e kënaqur “në emër të rajonit dhe gjithë njerëzimit” me marrëveshjen e arritur me kontributin e Ankarasë.
“Shpresojmë që marrëveshja të hapë plotësisht rrugën drejt vendosjes së paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në rajonin tonë”, u shpreh ai.
Presidenti turk tha se asnjë shtetas turk nuk është dëmtuar gjatë krizës.
“Planet për t’i vënë vëllezërit kundër njëri-tjetrit nuk e arritën qëllimin e tyre”, tha ai.
Duke folur për NATO-n, Erdogan theksoi se Turqia është ndër vendet kryesore që mbështesin misionin e paqes të aleancës.
“Ndërsa ne zhvillojmë kapacitetet tona mbrojtëse, kontribuojmë në aftësinë parandaluese të aleancës”, tha ai.
Ai shtoi se Turqia do të vazhdojë të luajë rol udhëheqës në NATO, duke theksuar kapacitetet ushtarake, gjeografinë strategjike dhe trashëgiminë historike të vendit.
Erdogan gjithashtu tha se pozita e Turqisë në aleancë dhe zhvillimet në rajon kanë rritur interesin dhe pritjet për Samitin e NATO-s në Ankara.