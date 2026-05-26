Erdogan: Izraeli vazhdon sulmet dhe aktivitetin e paligjshëm të vendbanimeve, pavarësisht armëpushimit

Seyit Şamil Kurt
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Edhe pse bota muslimane kërkon një atmosferë paqeje, Izraeli vazhdon "pushtimin, shkatërrimin, masakrat dhe aktivitetet e paligjshme të ndërtimit të vendbanimeve" nga Gaza në Bregun Perëndimor, Kudsin Lindor dhe Libanin, duke shkelur armëpushimet që janë në fuqi, tha sot presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, raporton Anadolu.
Në një mesazh me rastin e festës muslimane të Kurban Bajramit, Erdogan falënderoi Zotin që i lejoi Turqisë të arrinte një festë tjetër me shëndet të mirë dhe qetësi mendore, por gjithashtu u ankua se si efektet negative të luftës së Iranit "të shkaktuar nga provokimet e Izraelit" po ndihen në shumë sektorë ndërkombëtarë, përfshirë energjinë, bujqësinë, tregtinë, transportin, ekonominë dhe sigurinë.
"Gjatë një periudhe kur rajoni ynë po përballet me kriza, Turqia shquhet si një ishull stabiliteti me ekonominë e saj, personelin e aftë dhe frontin e brendshëm të forcuar", tha Erdogan në mesazhin, të postuar në faqen e internetit të presidencës si dhe në formë videoje në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
Ai tha se Turqia tani po korr frytet e politikave të ndjekura gjatë 23 viteve të fundit, nën Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim (AK) dhe vuri theksin veçanërisht mbi progresin mbresëlënës në industrinë e mbrojtjes, "pavarësisht kritikave dhe pengesave".
"Me eksportet e mbrojtjes dhe hapësirës ajrore që u rritën nga 248 milionë dollarë në më shumë se 10 miliardë dollarë, Turqia po shkruan një histori të rrallë suksesi në botë", shtoi ai.
Erdogan tha se Turqia do të shfaqet si "një nga yjet e ndritshëm të epokës së re" sapo të qetësohet paqëndrueshmëria në rajon.
"Ne po bëjmë gjithçka që është e nevojshme për këtë", tha ai duke iu referuar përpjekjeve të palëkundura të Turqisë, përfshirë ofertat e ndërmjetësimit, për të promovuar paqen në rajon.