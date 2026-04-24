Erdogan: "Istanbul Park" do të presë gara të profilit të lartë gjatë 5 sezoneve midis viteve 2027-2031

Asiye Latife Yılmaz, Mustafa Kırıkçıoğlu
24 Prill 2026•Përditësim: 24 Prill 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan njoftoi se "Istanbul Park" do të presë gara të profilit të lartë gjatë pesë sezoneve midis viteve 2027 dhe 2031, raporton Anadolu.
Duke folur në një aktivitet në Zyrën Presidenciale në Dolmabahçe në Stamboll, me rastin e rikthimit të Formula 1 në Turqi, Erdogan tha se "Istanbul Park" do të presë gara emocionuese dhe me cilësi të lartë, që ofrojnë kënaqësi të madhe për shikuesit gjatë pesë sezoneve të plota.
Ai theksoi se shpreson që Turqia, "një vend i motorsportit", do të shohë forcimin e mëtejshëm të partneritetit me Formula 1 në vitet në vijim.
- Rikthehet Formula 1
Formula 1 do të rikthehet në Turqi pas një mungese gjashtëvjeçare, me përfshirjen e Çmimit të Madh të Turqisë në kalendarin e vitit 2027 të serisë më prestigjioze të motorsportit në botë.
"Istanbul Park" do të presë një garë të Formula 1 për herë të 10-të vitin e ardhshëm, pas periudhave të mëparshme midis viteve 2005-2011 dhe 2020-2021. Rikthimi do t'i japë fund një pritjeje të gjatë për tifozët, pasi pista 5.3 kilometra në Stamboll përgatitet sërish të mirëpresë zhurmën e motorëve të Formula 1.
I përfshirë për herë të parë në kalendar në vitin 2005, Çmimi i Madh i Turqisë u zhvillua në mënyrë të pandërprerë deri në vitin 2011. Më vonë u rikthye gjatë pandemisë së COVID-19, me garën e vitit 2020 pa spektatorë dhe edicionin e vitit 2021 të zhvilluar me gjysmë kapaciteti.
Gjithsej 12 pilotë arritën podiumin në nëntë garat e zhvilluara në "Istanbul Park", përfshirë Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Jenson Button, Mark Webber, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Max Verstappen dhe Sergio Perez.