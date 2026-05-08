Erdogan: Industria turke e mbrojtjes tani është një ekosistem i besueshëm dhe i preferuar në të gjithë botën

Mücahithan Avcıoğlu
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka deklaruar se industria e mbrojtjes e Turqisë është bërë një ekosistem i besueshëm dhe i preferuar që tërheq kërkesë të lartë jo vetëm në rajonin e saj, por në të gjithë botën, raporton Anadolu.
Duke folur në Ekspozitën Ndërkombëtare të Mbrojtjes dhe Hapësirës Ajrore SAHA EXPO 2026 në Stamboll, Erdogan tha se Turqia "ka shkruar me krenari emrin e saj" midis vendeve, ylli i të cilave po shkëlqen globalisht në mbrojtje, aviacion dhe teknologji hapësinore.
"Pas kësaj tabloje suksesi janë padyshim dekada përpjekjesh, përkushtimi i më shumë se 100.000 bijve të këtij kombi që punojnë ditë e natë me një shpirt të përkushtuar, mbështetja e popullit tonë dhe vullneti i shtetit tonë", tha ai.
Erdogan theksoi se panairi, i mbajtur për herë të pestë këtë vit, u kurorëzua me rekorde, marrëveshje dhe bashkëpunime të reja.
Një total prej 1.763 kompanish, përfshirë 1.500 firma vendase, morën pjesë në panair, ndërsa 203 produkte me karakteristika të reja u zbuluan për herë të parë, informoi ai.
Ai shtoi se 192 delegacione zyrtare dhe 108 delegacione prokurimi patën mundësinë të bënin kontakt të drejtpërdrejtë me sektorin.
"Me 182 marrëveshje të nënshkruara në panair, u arrit një vëllim total biznesi prej 8 miliardë dollarësh", tha Erdogan, duke shtuar se 6 miliardë dollarë nga kjo shumë përbëhej nga marrëveshje të orientuara drejt eksportit.
"Kur shohim të gjithë pamjen, ajo që shohim është pikërisht kjo: industria turke e mbrojtjes është bërë një ekosistem i kërkuar, i besuar, i ndjekur nga afër dhe i preferuar jo vetëm në rajonin e saj, por edhe në mbarë botën", theksoi ai.
- Vit flamur për eksportet e mbrojtjes dhe aviacionit
Erdogan tha se eksportet e mbrojtjes dhe aviacionit të Turqisë gjithashtu ruajtën vrullin e tyre të fortë këtë vit.
"Pati një rritje prej 28 për qind në katër muajt e parë të vitit 2026 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ne kemi kryer 2.871 miliardë dollarë eksporte në katër muajt e parë", tha ai.
Erdogan vlerësoi gjithashtu SAHA Istanbul, duke e përshkruar atë si klasterin më të madh të mbrojtjes dhe aviacionit në Evropë me më shumë se 1.300 kompani anëtare dhe pjesëmarrjen aktive të 30 universiteteve.
"Ne do të vazhdojmë të punojmë pa u ndalur derisa të arrijmë qëllimin e një Turqie plotësisht të pavarur në industrinë e mbrojtjes", deklaroi ai.
Kompanitë turke po shfaqin produktet e tyre më të reja të teknologjisë së fundit në panairin pesëditor SAHA 2026 në Qendrën e Ekspozitave të Stambollit, i cili do të përfundojë të shtunën. Eventi është organizuar nga klasteri më i madh i industrisë së mbrojtjes, aviacionit dhe hapësirës në Turqi dhe Evropë, me Agjencinë Anadolu (AA) që shërben si partneri i saj global i komunikimit.