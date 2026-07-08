Erdogan dhe Merz diskutojnë bashkëpunimin në mbrojtje, lidhjet NATO-Evropë dhe Iranin gjatë samitit në Ankara

Diyar Güldoğan
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, dhe kancelari gjerman, Friedrich Merz, diskutuan marrëdhëniet dypalëshe, bashkëpunimin NATO-Evropë dhe zhvillimet rajonale gjatë bisedimeve në margjinat e samitit të NATO-s në Ankara të mërkurën, transmeton Anadolu.
Takimi me dyer të mbyllura në Kompleksin Presidencial u përqendrua në marrëdhëniet turko-gjermane, si dhe në çështjet rajonale dhe globale, sipas një deklarate të Drejtorisë së Komunikimeve të Turqisë.
Erdogan ka thënë se avancimi i bashkëpunimit mes Turqisë dhe Gjermanisë në shumë fusha, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes dhe tregti, do t’u shërbejë interesave të të dyja vendeve, thuhet në deklaratë.
Ai gjithashtu ka nënvizuar rëndësinë e ruajtjes së “lidhjes transatlantike” ndërsa forcohet shtylla evropiane e NATO-s, duke shtuar se Turqia mund të mbështesë iniciativat e mbrojtjes së Bashkimit Evropian, me kusht që ato të plotësojnë NATO-n.
Duke iu referuar zhvillimeve rajonale, Erdogan ka thënë se të gjitha palët duhet të veprojnë me kujdes ndaj çdo veprimi apo provokimi që mund të dëmtojë mirëkuptimin e arritur mes Iranit dhe SHBA-së, duke shtuar se Turqia do të vazhdojë të punojë për një paqe të qëndrueshme.
Erdogan gjithashtu e ka ftuar Merzin për një vizitë në Turqi në muajin nëntor.
Takimi u zhvillua në ditën e dytë të Samitit të NATO-s, i cili ka mbledhur liderët e aleancës prej 32 anëtarësh dhe vendeve partnere për të diskutuar kapacitetet mbrojtëse të Evropës, objektivat e shpenzimeve për mbrojtjen, modernizimin ushtarak dhe mbështetjen për Ukrainën.
Samiti i Ankarasë shënoi samitin e dytë të NATO-s të organizuar nga Turqia pas atij të Stambollit në vitin 2004 dhe ofroi një platformë për takime dypalëshe mbi bashkëpunimin politik, të sigurisë dhe ekonomik mes Turqisë dhe vendeve aleate.