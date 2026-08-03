Eksportet e Turqisë arritën rekord prej 25.6 miliardë dollarësh në korrik

Mücahithan Avcıoğlu
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Eksportet e Turqisë u rritën me 2.9 për qind në bazë vjetore në 25.6 miliardë dollarë në korrik, duke shënuar shifrën më të lartë të eksporteve të regjistruara ndonjëherë për këtë muaj, tha sot ministri i Tregtisë, Omer Bolat, transmeton Anadolu.
"Importet u rritën me 5.2 për qind nga një vit më parë në gati 33 miliardë dollarë, ndërsa vëllimi i tregtisë së jashtme të vendit u zgjerua me 4.1 për qind në 58.6 miliardë dollarë", tha Bolat në një konferencë për media në Ankara.
Deficiti i tregtisë së jashtme u zgjerua me 14 për qind në 7.37 miliardë dollarë, krahasuar me 6.46 miliardë dollarë në korrik 2025. Raporti i mbulimit të eksportit ndaj importit ra me 1.7 pikë përqindjeje në 77.7 për qind.
Gjatë periudhës janar-korrik, eksportet u rritën me 3.4 për qind në bazë vjetore në 161.6 miliardë dollarë ndërsa importet u rritën me 4.7 për qind në 222.1 miliardë dollarë. Deficiti i tregtisë së jashtme shtatëmujor u rrit me 8.2 për qind në 60.5 miliardë dollarë, me një vëllim të përgjithshëm tregtar që u rrit me 4.1 për qind në 383.7 miliardë dollarë.
Raporti i mbulimit të eksportit ndaj importit ishte 72.8 për qind, nga 73.6 për qind në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Eksportet vjetore arritën nivel rekord prej 278.6 miliardë dollarësh që nga korriku, duke u rritur me 3.4 për qind nga periudha e mëparshme 12-mujore, tha Bolat.
Importet vjetore u rritën me 4.9 për qind në 375.3 miliardë dollarë ndërsa deficiti i tregtisë së jashtme u rrit me 9.5 për qind në 96.8 miliardë dollarë. Vëllimi vjetor i tregtisë së jashtme u rrit me 4.3 për qind në 653.9 miliardë dollarë, ndërsa raporti i mbulimit të eksportit ndaj importit nga 75.3 për qind ra në 74.2 për qind.