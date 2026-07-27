Dy qengjat nuk ndahen nga Halimeja, vajza që u bë nëna e tyre

Sayim Harmancı
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Halime Calp, 21-vjeçarja, vajza e një familjeje nomade nga Batmani i Turqisë që qëndron në bjeshkën Berçelan në Hakkari, në një lartësi prej 3.300 metrash mbi nivelin e detit, po rrit me biberon dy qengja që nuk u pranuan nga nënat e tyre.
Bjeshka, e cila ndodhet rreth 20 kilometra nga qendra e qytetit, me klimën e saj të freskët, burimet e ftohta të ujit dhe kullotat pjellore, është ndër destinacionet e preferuara të blegtorëve.
Familja Calp, e cila vjen nga Batmani gjatë muajve të verës për t'i kullotur kafshët në toka më pjellore, qëndron në një tendë të ngritur në bjeshkë dhe kujdeset për bagëtinë.
Disa nga delet e familjes nomade pjellën rreth një muaj më parë. Pasi dy prej deleve nuk i pranuan të vegjlit e tyre, Halime Calp, 21-vjeç, e cila ndihmon familjen në punët e përditshme, filloi t'i ushqejë me biberon dy qengjat, njëri 4 javësh dhe tjetri 3 javësh.
Qengjat, që mbijetuan falë ushqimit me biberon, nuk ndahen për asnjë çast nga Halimeja, e cila i rrit me përkujdesje dhe dashuri.
Sa herë që gjen kohë, Halimeja kujdeset për qengjat dhe kalon kohë me ta, ndërsa lidhja e krijuar mes saj dhe kafshëve tërheq vëmendjen e të gjithë atyre që e shohin.
- “Kudo që shkoj, ata vijnë pas meje”
Halime Calp tha për Anadolu se familja e saj merret me blegtori dhe se ajo ka ardhur në bjeshkë për t'i ndihmuar.
Ajo tha se gjatë verës udhëtojnë drejt zonave më të freskëta, ndërsa gjatë dimrit në rajone më të ngrohta me familjen e saj nomade.
"Kam qengjat e mi dhe kujdesem për ta. U jap qumësht me biberon. Kur qengjat ushqehen me vonesë nga nënat e tyre pas lindjes, mund të ketë probleme. Disa dele nuk i pranojnë fare të vegjlit e tyre. Dobësohen si qengjat ashtu edhe nënat. Prandaj i marrim qengjat dhe u japim qumësht me biberon. Kështu qengjat ushqehen mirë dhe nënat nuk dobësohen", tha ajo.
"I rris në këtë mënyrë me biberon. Meqë unë u jap qumësht, kudo që shkoj, ata vijnë pas meje", shtoi Halimeja.