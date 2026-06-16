Drejtori i përgjithshëm i Anadolut, Karagoz: Synuam bashkimin e fotografisë me artin dhe lajmin

Kryetari i Bordit drejtues dhe drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Anadolu (AA), Serdar Karagoz, duke folur në ekspozitën e konkursit ndërkombëtar të fotografisë së lajmit "Istanbul Photo Awards" tha: "Si Agjencia Anadolu, me 'Istanbul Photo Awards' që po e organizojmë për herë të 12-të, synuam ta bashkojmë fotografinë me artin, estetikën dhe lajmin. Për plot 12 vjet, me një disiplinë të madhe, kemi bashkuar fotografët më të mirë në botë me jurinë më të mirë në botë".
Hapja e ekspozitës së konkursit ndërkombëtar të fotografisë së lajmit "Istanbul Photo Awards", i organizuar nga Anadolu, u mbajt në sallën e ekspozitave "AAtolye" nën mikpritjen e kryetarit të Bordit drejtues dhe drejtorit të përgjithshëm të Anadolut, Karagoz.
Duke folur në hapjen e ekspozitës ku mori pjesë edhe drejtori i Komunikimeve të Presidencës, Burhanettin Duran, Karagoz tha se këtë vit po organizohet edicioni i 12-të i "Istanbul Photo Awards" dhe se prej 12 vitesh po i bashkojnë fotografitë dhe fotografët më të mirë në botë me përfaqësuesit e sektorit dhe dashamirësit e fotografisë.
Karagoz tha se "Istanbul Photo Awards", i organizuar nga Anadolu, deri më sot ka vlerësuar dhjetëra mijëra fotografi të mijëra fotografëve dhe se organizimi vazhdon rrugën e tij me një interes gjithnjë e më të madh çdo vit. Ai tha se në ekspozitën e hapur në "AAtolye" në Ankara janë përfshirë 165 vepra të përzgjedhura nga 19 mijë fotografitë e dërguara në konkurs këtë vit.
Duke tërhequr vëmendjen se secila prej këtyre fotografive është përzgjedhur nga anëtarët e jurisë ndërkombëtare, Karagoz theksoi se juria e "Istanbul Photo Awards" përbëhet nga fotografët më të mirë në botë dhe se fotografitë e vlerësuara me çmime kanë fituar gjithashtu çmime në konkurse të tjera ndërkombëtare të fotografisë.
Karagoz vuri në dukje se kjo është një nga argumentet kryesore që tregon disiplinën, vlerën dhe rëndësinë e "Istanbul Photo Awards". "Si Agjenci Anadolu, me 'Istanbul Photo Awards' që po e organizojmë për herë të 12-të, synuam ta bashkojmë fotografinë me artin, estetikën dhe lajmin. Për plot 12 vjet, me një disiplinë të madhe, kemi bashkuar fotografët më të mirë në botë me jurinë më të mirë në botë", tha ai.
Duke theksuar se në botë ekzistojnë edhe konkurse të tjera fotografie, Karagoz nënvizoi se Anadolu, në përputhje me vizionin e saj të konkurrencës globale, sot organizon një nga konkurset më të mira të fotografisë në botë dhe tha se vlera dhe rëndësia e "Istanbul Photo Awards" në fushën ndërkombëtare të fotografisë vlerësohen në çdo platformë.
"Sipas hulumtimit, vlerësohet se çdo vit realizohen 2,1 trilionë fotografi. Kjo do të thotë 5,3 miliardë fotografi në ditë në mbarë botën. Veçanërisht falë faktit që teknologjitë e komunikimit masiv janë bërë shumë më të qasshme, ne realizojmë miliarda fotografi në çdo moment. Sa më shumë shtohen këto fotografi, aq më shumë ulet vlera e tyre. Por, disa fotografi, ku lajmi takohet me artin dhe estetikën, arrijnë të dallohen mes atyre miliarda fotografive", tha Karagoz lidhur me një hulumtim të realizuar nga Photutorial.
- "Jetëgjatësia e fotografisë adreson shekujt"
Më tej Karagoz tha se në ekspozitë gjenden shembujt më të mirë të fotografive ku lajmi takohet me artin dhe estetikën. "Si është jetëgjatësia e një fotografie? Ndonjëherë arrin përjetësinë, ndonjëherë është shumë e gjatë, por ne e dimë se jetëgjatësia e fotografisë është më e gjatë se jetëgjatësia e ngjarjeve dhe e njerëzve, sepse fotografia është një regjistrim i pashlyeshëm. Dhe kur e bashkojmë me artin dhe estetikën, atëherë jetëgjatësia e asaj fotografie u drejtohet shekujve", u shpreh ai.
Ai kujtoi se fotografia ka shumë fusha si sporti, mjedisi dhe jeta e përditshme dhe tha se Anadolu, falë fotoreporterëve të saj që punojnë veçanërisht në zonat e konfliktit, sot është bërë një nga agjencitë më të mira të lajmeve në botë.
Duke kujtuar se objektivi i Anadolut dhjetë vjet më parë ishte të bëhej një nga 10 agjencitë më të mira të lajmeve në botë, Karagoz tha se sot ky objektiv është rishikuar dhe se ata besojnë se AA duhet të jetë një nga 3 agjencitë më të mira të lajmeve në botë ndërsa në vitet e ardhshme synojnë ta bëjnë realiste edhe ambicien për të qenë më e mira ndër këto tri agjenci.
Karagoz tha se elementi që e bën Anadolun të çmuar dhe të rëndësishme në botë është të thotë atë që nuk thuhet dhe të tregojë atë që nuk tregohet. "Veçanërisht gjatë gjenocidit në Gaza, ndërsa agjencitë rivale të lajmeve kanë qenë të prira ta errësojnë gjenocidin sa më shumë që të jetë e mundur, Agjencia Anadolu e ka shndërruar në strategji të fuqishme njoftimin e këtij gjenocidi në botë dhe ofrimin e një regjistrimi dhe prove të fortë për të parandaluar përsëritjen e tij përmes fotografive dhe lajmeve që ka realizuar", nënvizoi ai.
- Librat "Dëshmi", "Dëshmitar" dhe "I pandehur" po lënë një regjistrim të rëndësishëm në histori
Karagoz thekson se AA po lë gjurmë në histori me librat e saj "Dëshmi", "Dëshmitar" dhe "I pandehur" dhe tha se jeta e fotografive të përfshira në librin "Dëshmi" do të zgjasë përgjithmonë dhe nuk do të lejojë që gjenocidi i përjetuar të harrohet kurrë.
Sipas tij, në ekspozitë ka vepra shumë të çmuara. Karagoz tha se anëtarët e jurisë, ashtu si vitin e kaluar, nuk kanë qëndruar indiferentë ndaj gjenocidit edhe këtë vit. "Juria zgjodhi nga Gaza fotografinë fituese të 'Istanbul Photo Awards'. Fotografia jonë fituese tregon historinë e urisë së një fëmije 2-vjeçar", u shpreh ai.
Në vazhdim, Karagoz tha se juria ka krijuar përzgjedhje shumë të gjerë për ekspozitën e këtij viti, përfshirë tema të ndryshme, nga zjarret pyjore në Kaliforni, rehabilitimi i kafshëve dhe ritualet tradicionale sportive në Sudan, marrëdhëniet të afërta të krijuara me inteligjencën artificiale në Japoni, deri te lufta për mbijetesë e fëmijëve afganë.
Ai shtoi se në ekspozitë përfshihen fotografi nga rajone të ndryshme të botës, si rindërtimi i Sirisë pas luftës, mbeturinat hapësinore si një problem i ri mjedisor, portrete nga trashëgimia kulturore e Ukrainës dhe jeta e përditshme dinamike e një komuniteti kenian, duke theksuar se "Istanbul Photo Awards" është kompletuar me një përzgjedhje që bashkon histori të fuqishme nga gjeografi të ndryshme të botës.
Karagoz tha se ekspozita e parë e këtij viti e "Istanbul Photo Awards" u hap në Ankara, ndërsa ekspozitat e dytë, të tretë dhe të katërt do të hapen në Stamboll. Ai shtoi se edhe këtë vit do të organizohet një ekspozitë në Itali dhe se në të gjitha këto organizime dashamirësit e fotografisë vlerësojnë se fotografitë e përfshira në përzgjedhje janë me të vërtetë fotografitë më të mira të vitit.
Në ekspozitë morën pjesë kryetari i Këshillit të Lartë të Radios dhe Televizionit (RTUK), Mehmet Danis, kryetari i Bordit drejtues të TRT-së, Ferudun Yilmaz, zëvendësdrejtori i përgjithshëm i AA-së, Oguz Enis Peru, anëtari i Bordit drejtues të AA-së, prof. dr. Yusuf Ozkir, koordinatori i botimeve dhe prodhimeve të AA-së, Oguz Karakas, koordinatori i teknologjisë i AA-së, Emre Cebisli, ambasadorë dhe përfaqësues të medias.
- "Istanbul Photo Awards 2026"
Në konkursin "Istanbul Photo Awards" 2026 të AA-së janë bërë aplikime me rreth 19 mijë fotografi dhe 26 fotografë fituan çmime në 10 kategori. Mes fotografive të dërguara nga vende të ndryshme të botës, këtë vit vepra "Gaza, pa shpresë" e fotografit palestinez Haitham Imad, e realizuar për EPA, u vlerësua me çmimin "Fotografia e vitit".
Në konkurs, në kategorinë "Lajm seri" fotografi i "Associated Press (AP)", Jehad Alsharfi, fitoi vendin e parë me serinë e tij që trajton në mënyrë tronditëse problemin e urisë në Rripin e Gazës. Fotografi i "SWpix", Alex Whitehead fitoi kategorinë "Sport tek", me fotografinë që dokumenton momentin e përplasjes në Kampionatin Botëror të Çiklizmit në Pistë UCI 2025 në Kili ndërsa Tariq Zaidi fitoi kategorinë "Sport seri" me punën e tij mbi traditën shekullore të mundjes Nuba në Sudan.
Në kategorinë "Natyrë dhe mjedis tek", Olesya Kurpyayeva, e cila fotografoi për "Agence France-Presse" (AFP) ekzaminimin e fosilit të një mamuthi të vogël, u vlerësua me çmimin e parë. Juria shpalli fitues të kategorisë "Natyrë dhe mjedis seri" punën e Josh Edelson për AFP, e cila dokumenton momentet tronditëse të zjarreve në Kaliforni.
Fotografi i "The New York Times", Saher Alghorra fitoi çmimin e parë në kategorinë "Portret tek" me portretin e tij që dokumenton në mënyrë mbresëlënëse problemin vdekjeprurës të urisë në Palestinë. Arez Ghaderi fitoi vendin e parë në kategorinë "Portret seri" me serinë e tij "Fëmijëria e humbur", të përbërë nga portrete të fëmijëve që punojnë në furrat e tullave në Afganistan.
Fotografi spanjoll Diego Ibarra fitoi çmimin e parë në kategorinë "Jeta e përditshme tek" me fotografinë që dokumenton shkollën joformale në natyrë të vajzave afgane dhe në kategorinë "Jeta e përditshme seri" me serinë "Rindërtimi i Sirisë", të realizuar për "The New York Times".
Në konkursin ku u dhanë gjithsej 30 çmime në 10 kategori, u shpërndanë 58 mijë dollarë shpërblime. Fotografitë fituese do të ekspozohen në ekspozita brenda dhe jashtë vendit si dhe do të përfshihen në albumin fotografik që përgatitet çdo vit.
Në konkursin e organizuar këtë vit nën sponsorizimin e komunikimit të "Turkcell"-it, informacione për fotografitë fituese dhe anëtarët e jurisë mund të gjenden në adresën "istanbulphotoawards.com".
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