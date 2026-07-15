Drejtori i Komunikimit: 15 korriku 2016, "pikë kthese historike që siguroi të ardhmen e Turqisë"

Büşra Nur Çakmak
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Drejtori i Komunikimit i Presidencës së Turqisë, Burhanettin Duran tha se vendosmëria e kombit më 15 korrik 2016 jo vetëm që mposhti përpjekjen për grusht shteti, por gjithashtu u bë "një pikë kthese historike që siguroi të ardhmen e Turqisë dhe rrugëtimin e saj demokratik", transmeton Anadolu.
Në një mesazh të shpërndarë në platformën turke të mediave sociale NSosyal, me hashtag #VictoryIsOurs për të shënuar Ditën e Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, Duran theksoi se 15 korriku mbetet një nga momentet përcaktuese në historinë e Turqisë.
"Nën udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan, kjo epope e shkruar përmes guximit, urtësisë dhe rezistencës së palëkundur të kombit tonë fisnik i shpalli botës se vullneti kombëtar nuk mund të mbahet rob nga asnjë forcë", tha ai.
Duran vuri në dukje se rezistenca e kombit turk gjatë përpjekjes së dështuar të grushtit të shtetit të 15 korrikut 2016 i tregoi botës se asnjë forcë nuk mund të nënshtrojë vullnetin kombëtar. Ai theksoi se kujtimi i 15 korrikut është njëkohësisht një nderim për ata që humbën jetën dhe të plagosurit gjatë tentativës për grusht shteti si dhe një përgjegjësi ndaj brezave të ardhshëm.
"Shtetet e forta qëndrojnë jo vetëm për shkak të burimeve që zotërojnë, por për shkak të kombeve që mbrojnë historinë, vlerat dhe kujtesën e tyre kombëtare", theksoi ai. Duke shënuar 10-vjetorin e Ditës së Demokracisë dhe Unitetit Kombëtar, Duran përkujtoi ata që humbën jetën gjatë tentativës së dështuar të grushtit të shtetit dhe shprehu mirënjohjen për veteranët.
"I kujtoj me mëshirë dhe mirënjohje dëshmorët tanë fisnikë që sakrifikuan jetën për atdheun dhe i falënderoj veteranët tanë heroikë", deklaroi ai.
Tentativa për grusht shteti e 15 korrikut 2016 u krye nga një fraksion brenda Forcave të Armatosura Turke i lidhur me Organizatën Terroriste FETO. Puçistët hapën zjarr ndaj civilëve dhe forcave të sigurisë dhe bombarduan institucionet shtetërore, duke vrarë 253 persona dhe duke plagosur mijëra të tjerë.