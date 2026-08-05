Dhjetë pyetje rreth Projektligjit për Forcimin e Solidaritetit Kombëtar dhe Integrimit Social

ANKARA (AA) - SEVAL OCAK - Projektligji për Forcimin e Solidaritetit Kombëtar dhe Integrimit Shoqëror, i përgatitur në kuadër të procesit “Turqi pa terrorizëm”, i është dorëzuar Kryesisë së Asamblesë së Madhe Kombëtare të Turqisë (TBMM), raporton Anadolu.
Pyetjet dhe përgjigjet lidhur me dhjetë çështjet për rregullimet që parashikohet të realizohen me miratimin e propozim-ligjit janë si më poshtë:
1. Cili është qëllimi i projektligjit dhe kë do të përfshijë?
Pas konstatimit nga institucionet e sigurisë se organizata terroriste PKK/KCK dhe çdo strukturë e lidhur me të i kanë dhënë fund ekzistencës së tyre faktike dhe kanë dorëzuar të gjitha armët dhe municionet që kanë pasur nën kontroll, si dhe pas publikimit në "Gazetën Zyrtare" të vendimit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare që konfirmon këtë konstatim, synohet të përcaktohen procedurat për shtyrjen e hetimeve dhe ndjekjeve penale në vazhdim, ekzekutimit të vendimeve të dënimeve të shqiptuara, si dhe procedurat e tjera që do të zbatohen.
Do të përfshijë veprat penale të themelimit ose drejtimit të organizatës terroriste PKK/KCK, anëtarësimit në organizatë, ndihmës me vetëdije dhe vullnet ndaj organizatës, propagandës së organizatës, veprat penale të kryera në kuadër të veprimtarisë së kësaj organizate, si dhe veprat penale të përcaktuara në Ligjin për Parandalimin e Financimit të Terrorizmit të kryera në favor të kësaj organizate.
2. Si do të merret vendimi për shtyrje në hetime dhe ndjekje penale?
Me kusht që institucionet e sigurisë të kenë konstatuar se organizata i ka dhënë fund ekzistencës së saj faktike dhe ka dorëzuar të gjitha armët dhe municionet që ka pasur nën kontroll, si dhe që vendimi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare për konfirmimin e këtij konstatimi të jetë publikuar në "Gazetën Zyrtare", me përjashtim të hetimeve dhe ndjekjeve penale për veprën e vrasjes me dashje të kryer në kuadër të veprimtarisë së organizatës, si dhe për veprat e kryera para datës 1 qershor 2005 që kërkojnë dënim me burgim të përjetshëm ose burgim të rënduar të përjetshëm, hetimet dhe ndjekjet penale për veprat që hyjnë në fushën e këtij propozimi dhe që parashikojnë dënim maksimal deri në 15 vjet ose më pak do të shtyhen për një periudhë prej pesë vitesh, ndërsa hetimet dhe ndjekjet penale për veprat që parashikojnë dënim me më shumë se 15 vjet burgim, burgim të përjetshëm ose burgim të rënduar të përjetshëm do të shtyhen për një periudhë prej dhjetë vitesh.
Gjatë periudhës së shtyrjes nuk do të ecë afati i parashkrimit të çështjes.
3. Çfarë procedure do të ndiqet në vendimet për shtyrje?
Vendimet për shtyrje do të regjistrohen në një sistem të posaçëm për to. Këto regjistrime do të mund të përdoren vetëm për qëllimin e përcaktuar, nëse kërkohen nga prokurori publik, gjyqtari ose gjykata në lidhje me një hetim ose ndjekje penale.
Nëse, duke filluar nga data e marrjes së vendimit për shtyrje, kryhet një nga veprat penale terroriste gjatë periudhës së shtyrjes, vendimi për shtyrje do të hiqet dhe hetimi ose ndjekja penale do të vazhdojë.
4. Çfarë rregullimi parashikohet për personat e dënuar me burgim për veprat që hyjnë në fushën e projektligjit?
Me kusht që institucionet e sigurisë të kenë konstatuar se organizata i ka dhënë fund ekzistencës së saj faktike dhe ka dorëzuar të gjitha armët dhe municionet që ka pasur nën kontroll, si dhe që vendimi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare që konfirmon këtë konstatim të jetë publikuar në "Gazetën Zyrtare", përveç personave të dënuar për vrasje me dashje të kryer në kuadër të veprimtarisë së organizatës dhe personave të dënuar me burgim të përjetshëm ose burgim të rënduar të përjetshëm për shkak të veprave të kryera para 1 qershorit 2005, ekzekutimi i dënimeve të të dënuarve për veprat që hyjnë në fushën e këtij rregullimi dhe që janë dënuar me gjithsej 15 vjet ose më pak burgim do të shtyhet për pesë vjet me vendim të gjyqtarit të ekzekutimit.
Ekzekutimi i dënimeve të të dënuarve me gjithsej më shumë se 15 vjet burgim, burgim të përjetshëm ose burgim të rënduar të përjetshëm do të shtyhet për dhjetë vjet me vendim të gjyqtarit të ekzekutimit.
Zbatimi i kësaj dispozite nuk do të pengojë ekzekutimin e vendimeve për konfiskim. Gjatë periudhës së shtyrjes nuk do të ecë afati i parashkrimit të dënimit.
5. Çfarë do të ndodhë nëse kryhet një nga veprat penale terroriste nga data e marrjes së vendimit për shtyrje?
Nëse gjatë periudhës së shtyrjes, duke filluar nga data e marrjes së vendimit për shtyrje, kryhet një nga veprat penale terroriste, gjyqtari i ekzekutimit do të heqë vendimin për shtyrje dhe do të vendosë vazhdimin e ekzekutimit të dënimit.
Nëse periudha e përcaktuar kalon pa kryer ndonjë vepër penale, dënimi i dhënë do të konsiderohet i ekzekutuar.
Ndjekja e vendimeve për shtyrje do të kryhet nga prokuroritë e përgjithshme.
6. A do të jetë e mundur heqja e kufizimeve të të drejtave që lindin si pasojë e vendimeve të dënimit?
Për të paraqitur kërkesë në lidhje me heqjen e të gjitha pasojave të kufizimeve të të drejtave që lindin si pasojë e vendimeve të dënimit, për vendimet e shtyrjes prej pesë vitesh duhet të kenë kaluar dy vjet nga data e marrjes së vendimit, ndërsa për vendimet e shtyrjes prej dhjetë vitesh duhet të kenë kaluar tre vjet.
7. Si do të ndiqet zbatimi i aktiviteteve në kuadër të rregullimit?
Ndjekja dhe vlerësimi i zbatimit të aktiviteteve në kuadër të propozimit do të kryhet pas publikimit të rregullimit në "Gazetën Zyrtare" nga një Këshill i përbërë nga Zëvendëspresidenti i Republikës si kryetar, ministri i Drejtësisë, ministri i Punëve të Jashtme, ministri i Punëve të Brendshme, ministri i Mbrojtjes Kombëtare, Sekretari i Përgjithshëm i Presidencës, drejtori i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës dhe Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Sigurisë Kombëtare.
Nëse është e nevojshme, Këshilli mund të krijojë nënkomisione, ndërsa përfaqësues të ministrive, institucioneve dhe organizatave si dhe persona të tjerë që konsiderohen të nevojshëm mund të ftohen në mbledhjet e Këshillit dhe komisioneve.
Këshilli mund të caktojë persona në nënkomisione për të siguruar përparimin e procesit në raport me organizatën.
8- A do të përfshihet parlamenti në këtë proces?
Këshilli do ta informojë rregullisht parlamentin për punën e tij.
Nga Kryesia e parlamentit do të krijohet një Komision Monitorues për të ndjekur aktivitetet në kuadër të rregullimit.
Komisioni Monitorues do të ndjekë aktivitetet në kuadër të rregullimit dhe do të mund të japë rekomandime.
Shërbimet e sekretariatit të Këshillit do të kryhen nga Sekretariati i Përgjithshëm i Presidencës.
9. Çfarë procedure do të ndiqet për armët, municionet dhe materialet e sjella nga anëtarët e organizatës?
Armët, municionet, automjetet, pajisjet, lëndët shpërthyese dhe të gjitha llojet e materialeve që anëtarët e organizatës të përfshirë në këtë propozim sjellin me vete ose deklarojnë do të regjistrohen.
Procedurat dhe parimet lidhur me zbatimin e këtij rregullimi do të përcaktohen nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Mbrojtjes Kombëtare, duke marrë mendimin e institucioneve të sigurisë.
10. Si do të bëhet aplikimi?
Dispozitat e projektligjit do të zbatohen për personat që, brenda gjashtë muajve pas publikimit në "Gazetën Zyrtare" të vendimit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare që konfirmon se organizata terroriste PKK/KCK dhe çdo strukturë e lidhur me të i kanë dhënë fund ekzistencës së tyre faktike dhe kanë dorëzuar të gjitha armët dhe municionet që kanë pasur nën kontroll, njoftojnë me shkrim se dëshirojnë të përfitojnë nga dispozitat e këtij rregullimi pranë prokurorive publike në vendin ku ndodhen ose pranë institucioneve të caktuara nga Këshilli.