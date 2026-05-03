"Cowboy Cafe" bashkon entuziastët e filmave western në Stamboll
Aktori dhe atleti turk, Cengiz Guclu, për ta mbajtur gjallë kulturën perëndimore që e admironte si fëmijë, u bashkua me miqtë e tij që punonin në industrinë e filmit 11 vjet më parë dhe themeloi "Cowboy Cafe"
Erol Değirmenci
03 Maj 2026•Përditësim: 03 Maj 2026
photo: Saffet Azak / AA
Stamboll
Aktori Cengiz Guclu e mban gjallë kulturën perëndimore, të cilën e admironte nga librat komikë dhe filmat kauboj që fëmijë, në kafenenë e kaubojve në lagjen Fatih Samatya të Stambollit, raporton Anadolu.
Aktori dhe atleti turk, Cengiz Guclu, për ta mbajtur gjallë kulturën perëndimore që e admironte si fëmijë, u bashkua me miqtë e tij që punonin në industrinë e filmit 11 vjet më parë dhe themeloi një "klub perëndimor".
Klubi, ku shikohen filma western të shtunave, gradualisht u shndërrua në një "kafene kaubojsh". Kafeja në Samatya, ku mblidhen njerëz nga profesione të ndryshme dhe të të gjitha moshave të interesuara për kulturën perëndimore, është bërë edhe më e mbushur me njerëz me kalimin e kohës.
Kafeja, ku fansat e filmave western diskutojnë mbi filmat që kanë parë, është bërë një vend takimi për ata që janë të interesuar në këtë kulturë.
Të veshur si kauboj me kapelat dhe çizmet e tyre, fansat kanë parë si filma të vjetër turq ashtu edhe filma kaubojsh në kafene për 11 vjet.
"Një dashuri që ka vazhduar që nga fëmijëria ime"
Duke folur për Anadolu, Cengiz Guclu deklaroi se ka qenë adhurues i filmave western që nga fëmijëria dhe se ka pasur edhe mundësinë të aktrojë në filma western.
Ai tha se ka aktruar në dy filma të xhiruar në studiot e krijuara nga regjisori Sergio Leone në qytetin Tabernas në Spanjë, dhe se falë miqësive që vazhduan pas filmave që ata realizuan, u krijua klubi western.
"Ne mblidhemi herë pas here. Miqtë tanë regjisorë, vëllezërit tanë më të mëdhenj, miqtë tanë kameramanë, të gjithë ata që i duan dhe janë të pasionuar pas filmave western, ne shikojmë filma me kostume perëndimore", tha ai.
Guclu përmendi se dikur kishte një kinema në vendin ku ndodhet tani kafeneja dhe se shfaqeshin filma kaubojsh, duke thënë: "Ishin kinematë Istanbul. Ne e vazhdojmë këtë traditën që nga rinia jonë këtu. Një dashuri që ka vazhduar që nga fëmijëria ime".
"Ndihem vetvetja dhe e lirë këtu"
Nilgun Mercan, një fotografe dhe kliente e rregullt e kafenesë, përmendi se kishte një projekt për filma western në vitin 2017 ose 2018.
"Takova mësues shumë të vlefshëm aty. Pas kësaj, u bëra e varur nga ky vend, nuk mund të largohesha. Ndihem vetvetja dhe e lirë këtu. Kam mësues shumë të vlefshëm. Të kalosh kohë me ta është shumë e çmuar. Si fotografe, kam mësuar shumë prej tyre", tha Mercan.
Një pasion për filmat western që filloi me Texas, Tommiks dhe Buffalo Bill
Regjisori i filmit Naci Celik Berksoy tha se pasioni i tij për filmat western erdhi nga librat komikë të fëmijërisë së tij.
Berksoy shpjegoi se librat komikë si Texas, Tommiks dhe Buffalo Bill, të ndjekur nga filmat kauboj që transmetoheshin në TRT të dielave, ngjallën interes për filmat western. Ai vazhdoi, "Pastaj u njoftuam me Clint Eastwood. Ai ishte kulmi. Pra, mësuam për filmat spagetti western me Clint Eastwood. Arritëm në këtë pikë. Shumë prej tyre u bënë edhe në kinemanë tonë. Miku ynë Hasan Karci, i cili lehtësoi takimet tona, u interesua edhe më shumë për këtë dhe bëri një punë të shkëlqyer. Ishte falë tij që u mblodhëm këtu dhe vazhdojmë të mblidhemi".
"Është një ndjenjë e mrekullueshme. Kultura Western ka qenë gjithmonë pjesë e imja. Bëra miq të rinj. Gjetëm gjëra për të folur. Nuk po flisnim vetëm për anëtarët. Po flisnim edhe për kinemanë. Kinemanë e re, aktorë, gjithçka. Është një kulturë për ne", tha Berksoy.
