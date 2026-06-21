"Çarshia Egjiptiane" 400-vjeçare e Stambollit mirëpret 60 mijë vizitorë çdo ditë
Tregu historik strehon pronarë dyqanesh prej brezash, punonjës shumëgjuhësh dhe u ofron turistëve vendas e të huaj produkte cilësore rajonale
Kazım Kaan Ulu, Mücahit Enes Sevinç
21 qershor 2026•Përditësim: 21 qershor 2026
photo: Arif Hüdaverdi Yaman / AA
Stamboll
Pazari historik i Erëzave në Stamboll vazhdon të shërbejë si një qendër e rëndësishme ekonomike dhe kulturore pothuajse 400 vjet pas themelimit të tij në epokën osmane, duke tërhequr mesatarisht 50 deri në 60 mijë vizitorë në ditë si një treg që u shërben njësoj turistëve vendas dhe atyre ndërkombëtarë.
Fehmi Yilmaz, profesor historie në Universitetin Marmara, tha për Anadolu se kjo ndërtesë, e njohur edhe si "Çarshia Egjiptiane", e ka marrë emrin sepse mallrat dhe erëzat nga rajoni Azi-Paqësor transportoheshin në Stamboll përmes Egjiptit.
Yilmaz tha se pazari funksiononte si një qendër e rëndësishme shpërndarjeje ku ngarkesat e erëzave që mbërrinin ndaheshin në mënyrë të barabartë mes tregtarëve përpara se të dërgoheshin në Anadoll dhe Rumeli.
"Statistikat tregojnë se mesatarisht 40 mijë persona e vizitojnë pazarin çdo ditë, që përkthehet në rreth 1 milion deri në 1,5 milion vizitorë në muaj", tha ai, duke shtuar: "Ky vend nuk është vetëm një ndërtesë prej tullash dhe gurësh, por një qendër e rëndësishme që shfaq historinë dhe kulturën tonë dhe i çon ato përtej kufijve të Stambollit".
Ai shtoi se qendra të ngjashme tregtare ekzistojnë edhe në pjesë të tjera të botës, si në Egjipt, Damask dhe Ballkan, pasi ato ishin pjesë e sistemit tregtar osman.
Sami Koyuncu, kryetar i shoqatës së tregtarëve të pazarit "Çarshisë Egjiptiane" 1664, tha për Anadolu se tregu funksionon shtatë ditë në javë mbi një kulturë të rrënjosur besimi të ndërsjellë, ndërsa shërben edhe si qendër punësimi ku çdo dyqan punëson mesatarisht shtatë deri në tetë punonjës që flasin disa gjuhë për t'iu përshtatur klientelës së larmishme.
Koyuncu tha se tregu ka rreth 120 dyqane, ndërsa 80 për qind e hapësirës së tij tregtare i dedikohet sot shitjes së arrorëve rajonalë dhe erëzave ekzotike.
"Pazari është një udhëkryq - është një rrugë, një kulturë dhe një mënyrë jetese, dhe është një vend ku mblidhen njerëz nga shumë kombe të ndryshme, ku mund të takosh këdo", tha ai.
Trashëgimi arkitekturore e shekullit të 17-të
Pazari gjithashtu gjeneron lëvizje vizitorësh në lagjen përreth, duke ndihmuar tregtarët e pëlhurave, shitësit e rruazave dhe restorantet tradicionale aty pranë të vazhdojnë aktivitetin e tyre.
Koyuncu tha se "Çarshia Egjiptiane" i mbijetoi një zjarri në vitin 1940, përpara se të restaurohej plotësisht dhe të rihapej në vitin 1943, ndërsa modernizimi dhe restaurimi i gjerë përfundoi në vitin 2018, duke krijuar një hapësirë që ndërthur trashëgiminë arkitekturore të shekullit të 17-të me kërkesat e turizmit modern global.
"Njerëzit mund të gjejnë këtu artikuj dhe produkte që nuk gjenden në tregjet lokale apo dyqanet e tjera", tha ai, duke shtuar: "Pazari ofron produkte nga e gjithë bota. Komuniteti lokal i tregtarëve luan një rol kyç në këtë dhe tregtarët më të rinj këtu kanë 20-25 vjet që ushtrojnë aktivitetin, pasi këto dyqane kalojnë nga babai te djali, duke përfshirë breza të tërë".
Koyuncu theksoi se pazari promovon edhe produktet e prodhuara në vend, pasi vizitorët e huaj mund të provojnë dhe të vlerësojnë produkte si fëstëket e Antepit apo të Siirtit, duke e shndërruar tregun nga një qendër e thjeshtë shitjeje në një hapësirë ekspozimi.
"Çarshia Egjiptiane" vazhdon të tërheqë një numër të madh turistësh nga Spanja, Greqia dhe Amerika Latine, ndërsa konfliktet e fundit gjeopolitike në Lindjen e Mesme kanë sjellë një rënie të lehtë të turizmit rajonal. Ndërkohë, gjatë festave të mëdha fetare dhe kulturore si Fitër Bajrami dhe Kurban Bajrami, pazari shënon rritje të ndjeshme të numrit të turistëve vendas dhe ndërkombëtarë.