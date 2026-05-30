Bujku ia ka kushtuar jetën violinës së tij dhe nuk e ka lëshuar nga dora për 73 vjet
Emin Alper, Burcu İnanır
30 Maj 2026•Përditësim: 30 Maj 2026
photo: Emin Alper / AA
Bursa
Muslum Kahraman, i cili jeton në Orhaneli të Bursës, Turqi, nuk e ka lëshuar për 73 vjet violinën e tij, të cilën e ka filluar ta luajë që në moshë të re.
I lindur në vitin 1938 në lagjen rurale Dagguney të rrethit, Muslum e filloi jetën e tij muzikore në moshën 7-vjeçare, duke luajtur zurna (një lloj instrumenti frymor) ndërsa kulloste kafshët.
Më vonë, në moshën 15-vjeçare, ai mësoi të luante violinë dhe punoi si muzikant në dasma për shumë vite.
Kahraman, profesioni kryesor i të cilit është bujqësia, kontribuon në vlerat kulturore të rajonit me këngët popullore që ka mbartur nga e kaluara deri në të tashmen.
Ai gjithashtu kompozon këngët e tij popullore dhe nuk e lëshon kurrë violinën e tij, të cilën beson se është të paktën 120-vjeçare. Kohët e fundit, ai e ka ushtruar artin e tij në shtëpi.
"Kam shkuar në dasma në fshatra për 35 vjet"
Muslum Kahraman tha për Agjencinë Anadolu se ndërsa ai fiton jetesën me bujqësi, ai punon edhe si muzikant në dasma.
Duke deklaruar se muzika ka qenë gjithmonë pjesë e jetës së tij, Kahraman tha: "Fillova me zurnën (një lloj instrumenti frymor), pastaj mora një violinë. Për 35 vjet, kam shkuar në dasma në fshatra. Dhe që atëherë, ende e kam violinën në dorë. Jemi bërë si vëllezër e motra".
"Ne luanim shumë zurnë sepse atëherë, instrumentet me tela nuk luheshin në rrugë. Dasmat përkonin me dimrin. Instrumentet me tela nuk luheshin jashtë. Atëherë, kryesisht bateria dhe zurna luheshin jashtë. Ne luanim instrumente me tela, violinë, në dhoma. Pastaj erdhi klarineta. Dasmat u zhvendosën më shumë drejt verës dhe muzika u bë shumë më e zakonshme jashtë".
Kahraman, i cili tha se punoi në punë të ndryshme për shumë vite, por kurrë nuk e hoqi muzikën nga jeta e tij, theksoi se ka kompozime të panumërta.
Ai kompozoi muzikë për ngjarje që ndodhën në rajon
Kahraman shpjegoi se ngjarjet që përjetoi dhe pa i shndërroi në këngë, duke vazhduar si më poshtë:
"Një vajzë nga një fshat në Orhaneli u fejua me dikë. I njëjti djalë ia kishte vënë syrin edhe një vajze tjetër nga fshati. Ai e la vajzën e parë dhe u martua me tjetrën. Vajzën që la iu dha në fshatin fqinj. Natën e dasmës së saj, ndodhi një keqkuptim; ata thanë: 'Ti nuk je për ne' dhe e nxorën jashtë. Ata thanë: 'Rruga për në fshatin tënd kalon nga këtu'. Në atë kohë, rrugët e fshatit ishin malore, të pyllëzuara dhe plot me përrenj. Vajza kishte frikë të kalonte përroin. Ajo u strehua në një hambar dhe priti mëngjesin. Në hambar, ajo këndoi këngë dhe qau. Ajo priti mëngjesin aty. Unë kompozova këngë për këtë ngjarje".