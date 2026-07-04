Bota shumëngjyrëshe nënujore e Gjirit Saros tërheq entuziastët e fotografisë
- Gjiri Saros, i cili strehon shumë krijesa është ndër rrugët e preferuara për entuziastët e shikimit nënujor
Çiğdem Münibe Alyanak
04 korrik 2026•Përditësim: 04 korrik 2026
photo: Qendra e zhytjes "I Can Dive" / AA
ÇANAKKALE
Gjiri i Saros, i cili është ndër qendrat më të rëndësishme të zhytjeve në Turqi, tërheq vëmendjen e të pasionuarve të fotografisë me ujërat e tij të pastër, ekosistemin e pasur detar dhe jetën shumëngjyrëshe nënujore, transmeton Anadolu.
Ndërsa shumë krijesa detare që jetojnë në thellësi të gjirit dhe shkëmbinj nënujorë natyrorë dhe artificialë ofrojnë fotografi unike për fotografët nënujorë vendas dhe të huaj, Gjiri i Fatma Kadin në rajon pret aktivitete zhytjeje dhe imazherie.
Gjiri Saros, i cili strehon shumë krijesa është ndër rrugët e preferuara për entuziastët e shikimit nënujor.
Të pasionuarit ndjekin punëtoritë e fotografisë për të kapur më së miri bukuritë unike të Saros dhe për të marrë trajnim praktik mbi përdorimin e dritës, kompozimit dhe teknikave të shkrepjes nënujore.
Instruktori i fotografisë nënujore, Bulent Selli, i cili organizoi një punëtori fotografike makro nënujore në bashkëpunim me Qendrën e zhytjes dhe trajnimit "I Can Dive" në Gjirin e Saros, tha se po punojnë për të përmirësuar njohuritë dhe përvojën e atyre që janë të interesuar në fotografinë nënujore dhe atyre që kanë një hobi në punën e fotografisë në ujë.
Selli shpjegoi se në kuadër të trajnimit të seminarit fillimisht u zhytën dhe më pas vlerësuan fotografitë e bëra me tema si teknikat e fotografimit nënujore dhe aftësitë e përdorimit të dritës dhe u përpoq të rrisin nivelin e pjesëmarrësve në këtë drejtim.
Bota shumëngjyrëshe nënujore e Gjirit Saros tërheq entuziastët e fotografisë