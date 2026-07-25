Bota nënujore e Seferihisarit në Turqi mirëpret entuziastët e zhytjes
Pikat e rëndësishme të zhytjes në rajon, veçanërisht gjiret Sigacik, tërheqin vëmendjen me ujërat e tyre të pastër dhe strukturat e shkëmbinjve që tërheqin zhytësit e të gjitha niveleve
Mahmut Serdar Alakuş
25 korrik 2026•Përditësim: 25 korrik 2026
Izmir
Rrethi Seferihisar i Izmirit në Turqi i shton dinamizëm turizmit të zhytjes në sezonin e verës me biodiversitetin e tij të pasur nënujor, mikrojetën shumëngjyrëshe dhe mundësitë e trajnimit profesional, raporton Anadolu.
Pikat e rëndësishme të zhytjes në rajon, veçanërisht gjiret Sigacik, tërheqin vëmendjen me ujërat e tyre të pastër dhe strukturat e shkëmbinjve që tërheqin zhytësit e të gjitha niveleve.
Pika të tilla si Teos Corner, Kanioni Sigacık dhe Lego Hill, të cilat janë ndër rrugët e spikatura nënujore të rajonit, ofrojnë mundësi unike zbulimi për entuziastët e zhytjes me muret e tyre të thella të kanionit, shpellat dhe zonat e shkëmbinjve artificialë.
Deti, ku niveli i oksigjenit është mjaft i lartë falë pranisë së “posidonia oceanica”, një specie endemike e barit të detit specifik për Mesdheun dhe algave të dendura, pret shumë krijesa detare, duke filluar nga mikroorganizmat.
Mikro krijesa si lepujt e detit shumëngjyrëshe me madhësinë e thonjve, të cilët tërheqin vëmendjen e fotografëve nënujorë në rajon, si dhe oktapodët, karavidhetë, ngjala moray dhe tufat e peshqve shumëngjyrëshe të fshehur në të çarat e shkëmbinjve, i japin një pasuri të madhe faunës nënujore. Ky ekosistem i paprekur lejon vizitorët nga turizmi vendas dhe ndërkombëtar të eksplorojnë botën nënujore.
Në Seferihisar, ku aktiviteti që nisi me mbylljen e shkollave u intensifikua në korrik, ofrohet një gamë e gjerë trajnimesh profesionale, që nga zhytja provuese në nivel fillestar deri te programet e certifikimit “dive master” apo “3 yje”, që janë niveli më i lartë.