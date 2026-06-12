Bolat: Investitorët turq renditen të parët për nga numri i kompanive të huaja në Maqedoninë e Veriut

Gökhan Yıldız
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Ministri i Tregtisë së Turqisë, Omer Bolat në Forumin e Biznesit Turqi-Maqedoni e Veriut në Stamboll tha se: "Ne e dimë se investitorët turq renditen të parët për nga numri i kompanive të huaja në Maqedoninë e Veriut", raporton Anadolu.
Në Forumin e Biznesit Turqi-Maqedoni e Veriut, të organizuar nga Bordi i Marrëdhënieve të Jashtme Ekonomike (DEIK), morën pjesë kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski, ministri i Tregtisë i Turqisë, Omer Bolat, ministri i Transportit dhe Infrastrukturës i Turqisë, Abdulkadir Uraloglu, zëvendëskryeministri i parë dhe ministri për Çështje Evropiane i Maqedonisë së Veriut, Bekim Sali, ministri i Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Timço Mucunski, kryetari i DEIK-ut, Nail Olpak, si dhe shumë biznesmenë.
Në ceremoninë e mbylljes së forumit të biznesit, Bolat tha se Turqia dhe Maqedonia e Veriut kanë marrëdhënie jashtëzakonisht të forta në të gjitha fushat, përfshirë diplomacinë, marrëdhëniet politike, marrëdhëniet ekonomike, tregtinë, investimet, kontraktimin, transportin, energjinë dhe turizmin.
Ai theksoi se besojnë që ky forum do të jetë një pikë e rëndësishme kthese mes sektorëve privatë të dy vendeve mike dhe vëllazërore, duke kontribuar që bizneset të përfitojnë maksimalisht.
"Ne e dimë se investitorët turq renditen të parët për nga numri i kompanive të huaja në Maqedoninë e Veriut. Gjithashtu, Turqia renditet e dyta për nga vlera e investimeve të huaja direkte në Maqedoninë e Veriut. Kontraktorët turq kanë arritur suksese të rëndësishme në marrjen përsipër dhe përfundimin me sukses të projekteve të infrastrukturës, energjisë dhe transportit në Maqedoninë e Veriut. Në fushën e turizmit, Maqedonia e Veriut renditet e para në rajonin e Ballkanit për turistët turq. Po ashtu, ndër turistët e huaj që vizitojnë Maqedoninë e Veriut, turistët turq renditen gjithashtu të parët", tha Bolat.
Ministri Bolat tha se besojnë që e ardhmja do të jetë shumë më e ndritur falë përpjekjeve të mëdha, vullnetit të mirë dhe punës së përkushtuar të të dyja palëve. "Shpresojmë se synimet e sinqerta dhe puna intensive e të dyja palëve t’i çojnë marrëdhëniet edhe më përpara", shtoi ai.