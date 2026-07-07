"Bashkëpunimi Transatlantik i Industrisë së Mbrojtjes" në qendër të vëmendjes në panelin e Samitit të NATO-s

Yasin Yorgancı, Elif Gültekin Karahacıoğlu, Mehmet Şah Yılmaz
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Ekspertë dhe zyrtarë të industrisë së mbrojtjes bënë thirrje të martën për një bashkëpunim më të thellë transatlantik, ndërveprueshmëri më të madhe dhe partneritete më të forta industriale mes aleatëve të NATO-s gjatë një paneli të zhvilluar në kuadër të samitit të aleancës në Ankara, raporton Anadolu.
Diskutimi me temë “Bashkëpunimi Transatlantik në Industrinë e Mbrojtjes” u organizua si pjesë e Dialogjeve të Samitit të NATO-s nga Këshilli Atlantik Turk dhe Qendra për Kërkime të Politikës së Jashtme dhe Sigurisë, ndërsa u prit nga Shoqata Turke e Industrisë dhe Biznesit (TUSIAD).
“Nuk mjafton më të thuhet se forcat aleate mund të luftojnë së bashku. Ato gjithnjë e më shumë duhet të pajisen, furnizohen dhe mbështeten së bashku”, tha Fabrizio W. Luciolli, i cili hulumton organizatat ndërkombëtare të sigurisë në Qendrën për Studime të Larta të Mbrojtjes pranë Ministrisë së Mbrojtjes së Italisë.
Luciolli përmendi bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes mes Italisë dhe Turqisë si një shembull pozitiv se si aleatët mund të kombinojnë ekspertizën industriale, financimin dhe kapacitetet teknologjike.
Ai argumentoi se qeveritë duhet të ofrojnë politika të parashikueshme që u mundësojnë industrive të mbrojtjes të zgjerojnë kapacitetet e prodhimit dhe tha se NATO duhet të mbetet “qendra e bashkëpunimit koherent” mes industrive aleate.
“Ankaraja demonstron suksesin e kësaj mënyre të punës”, tha ai.
Studiuesi bullgar i kapitalit sipërmarrës Dimitar Dimitrov tha se vendet në kufi me Detin e Zi duhet të integrojnë më mirë imazhet satelitore, kapacitetet detare, sensorët dhe teknologjitë e tjera për të forcuar mbrojtjen kolektive.
“Kjo do të thotë që burimet e ofruara nga Italia, Turqia dhe Bullgaria duhet të koordinohen dhe të jenë të ndërveprueshme në mënyrë që, kur të jetë e nevojshme, të mund të veprojmë si një ekip i vetëm”, tha ai.
Dimitrov theksoi gjithashtu nevojën për lidhje më të mira mes infrastrukturës civile dhe ushtarake dhe tha se sistemet e ardhshme të inteligjencës artificiale duhet të projektohen për të mbështetur bashkëpunimin ndërkufitar.