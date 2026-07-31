Mücahithan Avcıoğlu
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Avioni luftarak KAAN, i zhvilluar nga industria vendase e Turqisë, ka nisur testet e lëvizjes në pistë para fluturimit, sipas pamjeve të reja të publikuara, transmeton Anadolu.
Industria Turke e Hapësirës Ajrore (TUSAS) publikoi një video në llogarinë e saj në NSosyal, ku shfaqet prototipi më i ri i avionit duke lëvizur në pistë.
Prototipi, i cili ende nuk ka marrë ngjyrimin e tij përfundimtar, u pa duke kryer testet e lëvizjes në pistë në kuadër të provave tokësore përpara testeve të ardhshme të fluturimit.
Prototipi i parë i KAAN realizoi fluturimin e tij të parë në vitin 2024.
Pas fluturimit të parë, programi hyri në një fazë të re me prodhimin e prototipeve shtesë, të cilët do të vazhdojnë fushatën e testimeve të fluturimit të avionit.
Aktivitetet e testimit dhe zhvillimit po vazhdojnë me prototipet P1 dhe P2, të cilët kanë një arkitekturë më të avancuar të sistemeve.