Avionët turq AEW&C do të kryejnë mision 60-orësh për sigurinë e samitit të NATO-s

Yusuf Soykan Bal
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Avionët e Paralajmërimit dhe Kontrollit të Hershëm Ajror të Forcave Ajrore Turke (AEW&C) do të kryejnë 11 fluturime gjatë një periudhe 60-orëshe për të ndihmuar në sigurimin e Samitit të 36-të të NATO-s në Ankara, duke luajtur një rol kyç në monitorimin e hapësirës ajrore turke.
I vendosur në Komandën e 3-të të Bazës kryesore Jet në Konya, avioni E-7T, i njohur në Turqi si "Shqiponja e Paqes", është i pajisur me radar ajror dhe detar të skanuar elektronikisht shumëfunksional, i aftë për të siguruar mbikëqyrje 360 gradë dhe për të identifikuar objektiva të shumtë në rrezet deri në 290 milje (290 milje).
Avioni transmeton objektivat e zbuluara në kohë reale në qendrat e operacioneve tokësore, si dhe në avionët dhe njësitë detare që veprojnë në terren, duke mundësuar operacione të koordinuara të mbrojtjes ajrore.
- "Mision i pandërprerë që zgjat 60 orë"
Duke folur për Anadolu, komandanti i ekuipazhit të misionit AEW&C, Major Fatih Kulak tha se avioni shërben si platforma e paralajmërimit dhe kontrollit të hershëm në ajër të Turqisë.
Ai tha se avioni do të patrullojë mbi rajonin e Detit të Zi të martën, duke monitoruar kërcënimet e mundshme dhe duke i raportuar ato tek autoritetet përkatëse.
Duke dhënë detaje të operacionit, Kulak tha se misioni do të përbëhet nga 11 fluturime gjatë një periudhe të vazhdueshme 60-orëshe.
“Ne do të kryejmë një mision të pandërprerë 60 orë me 11 fluturime. I gjithë operacioni do të kryhet vazhdimisht nën vëzhgimin e avionëve tanë AEW&C. Mbajtja e operacioneve të pandërprera kërkon një ritëm intensiv dhe personeli ynë është i përgatitur dhe në pritje për fluturimet pasuese. Sot, ne po fluturojmë me një ekuipazh prej 15 vetash dhe presim që fluturimi të zgjasë afërsisht tetë orë e gjysmë. Ne jemi gjithmonë të përgatitur në rast se misioni ynë duhet të zgjatet," tha ai.