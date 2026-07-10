Mücahithan Avcıoğlu
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Kompania turke e mbrojtjes Aselsan ka nënshksuar kontratë me vlerë rreth 1.47 miliardë euro me autoritetin e industrisë së mbrojtjes së vendit për të zgjeruar prodhimin serik të sistemeve të mbrojtjes ajrore, raporton Anadolu.
Aselsan në një deklaratë në Platformën e Zbulimit Publik të Turqisë (KAP) njoftoi se marrëveshja u nënshkrua me Sekretariatin e Industrive të Mbrojtjes të Turqisë, krahas projekteve në vazhdim për prodhimin serik.
Shefi ekzekutiv i kompanisë Aselsan, Ahmet Akyol tha se marrëveshja do të forcojë më tej kapacitetin e prodhimit serik të sistemeve të mbrojtjes ajrore të Turqisë dhe do të kontribuojë në arkitekturën shumë-shtresore të mbrojtjes ajrore "Steel Dome" të vendit.
“Ne vazhdojmë ta forcojmë systemin 'Steel Dome'. Me mbështetjen e shtetit tonë, ne do të vazhdojmë të prodhojmë në sasi të mëdha dhe të punojmë me vendosmëri për sigurinë e vendit tone”, tha Akyol në platformën turke të rrjeteve sociale NSosyal.
"Steel Dome" është projektuar si një sistem sistemesh i aftë për të zbuluar, vlerësuar dhe përgjuar kërcënimet ajrore në lartësi dhe distanca të ndryshme.
Arkitektura e tij me shtresa përfshin sisteme të destinuara për të kundërshtuar kërcënime në lartësi të ulëta, si tufat e dronëve dhe municionet bredhëse, si dhe sistemet HISAR në shtresën e mesme dhe sistemin "Siper" në shtresën e sipërme.
Të gjitha shtresat e kësaj arkitekture u përfunduan pas futjes së sistemit të mbrojtjes ajrore me rreze të gjatë "Siper" në inventarin e Forcave të Armatosura Turke. "Steel Dome" integron armë të mbrojtjes ajrore, radarë, sensorë elektro-optikë, module komunikimi dhe qendra komandimi e kontrolli në një rrjet të vetëm.
Arkitektura krijon një pamje të përbashkët të hapësirës ajrore, transmeton të dhëna në kohë reale te qendrat e operacioneve dhe përdor sisteme të mbështetura nga inteligjenca artificiale për të ndihmuar vendimmarrësit.
Sisteme përfshirë Korkut, HISAR-A, Goker, Gokberk, HISAR-O dhe "Siper" mund të operojnë në një strukturë të integruar nën "Steel Dome", së bashku me sensorë të aftë për të gjurmuar, identifikuar dhe klasifikuar objektivat.
Aselsan gjithashtu furnizon sistemin "Hakim", sistemin e komandimit dhe kontrollit të nivelit të lartë përgjegjës për koordinimin e komponentëve brenda kësaj arkitekture. "Hakim", sistemi i parë vendas i Turqisë për komandimin dhe kontrollin ajror, synon të sigurojë që sensorët, armët dhe platformat e ardhshme të mbrojtjes ajrore të funksionojnë në mënyrë të koordinuar dhe plotësisht të integruar.