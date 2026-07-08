Aselsan: Mund t'i dërgojmë sistemet e avancuara të mbrojtjes ajrore te aleatët e NATO-s për më pak se dy vjet

Zeynep Duyar, Mert Davut
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Kompania turke e mbrojtjes Aselsan mund të dorëzojë shumë nga sistemet e saj më të avancuara të radarëve dhe mbrojtjes ajrore tek aleatët e NATO-s në më pak se dy vjet, tha Ahmet Akyol, CEO i kompanisë, transmeton Anadolu.
Duke folur për Anadolu gjatë një paneli të mbrojtjes të mbajtur si pjesë e "Programit të Aleatëve në Ankara" në margjinat e Samitit të 36-të të Liderëve të NATO-s, Ahmet Akyol tha se ekosistemi i industrisë së mbrojtjes së Turqisë ka arritur një nivel ku mund të bëhet një nga furnizuesit kryesorë të aleancës.
“Nga Ankaraja, ne deklarojmë qartë se nëse porositë bëhen sot, ne mund të dorëzojmë shumë nga sistemet tona më komplekse të radarëve dhe mbrojtjes ajrore tek të gjithë aleatët në më pak se dy vjet,” tha Akyol.
Paneli u organizua në bashkëpunim me Drejtorinë e Komunikimeve të Turqisë, Konferencën e Sigurisë së Mynihut dhe Fondacionin SETA.
Akyol tha se roli i Turqisë në NATO ka evoluar me kalimin e kohës, duke shtuar se në "NATO 1.0", rëndësia e Turqisë buronte kryesisht nga gjeografia e saj, ndërsa në "NATO 2.0", vendi përcaktohej si fuqia e dytë më e madhe ushtarake e aleancës.
"Në NATO 3.0, elementi i ri është industria e mbrojtjes," tha ai, duke theksuar se Turqia tani kombinon pozicionin e saj gjeografik, fuqinë ushtarake dhe kapacitetin industrial të mbrojtjes.
Akyol tha se kapaciteti i prodhimit të Aselsan e dallon atë nga shumë kompani evropiane, duke vënë në dukje se porositë e industrisë së mbrojtjes shpesh dorëzohen për dy, tre apo edhe katër vjet për shkak të natyrës së sektorit.
"Vitin e kaluar, një nga arritjet tona ishte dërgimi i 28 për qind të porosive tona brenda të njëjtit vit. Ky është rezultat i kapacitetit tonë industrial," tha ai.
Ai tha se Aselsan rriti aftësitë e tij të prodhimit në seri me 40 për qind gjatë dy viteve të fundit dhe aktualisht po ndërton një nga infrastrukturat më të mëdha të mbrojtjes ajrore në botë në Ankara, me një investim që tejkalon 2 miliardë dollarë.
Akyol tha se kompania gjithashtu përfiton nga një cikël dinamik inovacioni dhe merr reagime operacionale në kohë reale nga terreni.
"Ky nuk është vetëm suksesi i Aselsan dhe Roketsan, por edhe i ekosistemit tonë prej më shumë se 3.000 firmash lokale që na mbështesin. Është një aftësi e industrisë turke të mbrojtjes," tha ai.
Duke vënë në dukje se ai është i njohur me oraret e dorëzimit dhe afatet kohore në Evropë, Akyol tha se nuk beson se një kapacitet i tillë është aktualisht i disponueshëm atje.
Ai u kërkoi qeverive evropiane të konsiderojnë konkurrencën e hapur në vend të konkurrencës së mbyllur si pjesë të strategjive të tyre afatgjata.
"Konkurrenca e hapur do t'i lejojë përdoruesit të marrin produkte me cilësi më të lartë me kosto më të ulët," tha ai duke shtuar se "Si industria turke e mbrojtjes, ne mund të ofrojmë zgjidhje më të mira dhe këtë e kemi zbatuar në disa vende. Kapaciteti i Turqisë është i qartë".
Akyol tha se beson se Turqia dhe industria turke e mbrojtjes do të kontribuojnë më shumë se më parë në ombrellën e sigurisë së NATO-s.