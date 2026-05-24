Artistja përdor teknikat e tatuazheve për të krijuar figura mitologjike në lëkurën e kafshëve
Afërsisht shtatë vjet më parë, Bilge Yildiz vendosi të kombinonte arsimin e saj në dizajn dhe pikturë me teknikat e tatuazheve
Halil İbrahim Sincar, Beşir Şavur
24 Maj 2026•Përditësim: 24 Maj 2026
photo: Halil İbrahim Sincar / AA
Mardin
Bilge Yildiz, e cila jeton në Stamboll, përdor teknikat e tatuazheve për të krijuar motive të Anadollit dhe figura mitologjike në lëkurat e kafshëve që i merr nga përpunuesit e lëkurës, raporton Anadolu.
Pas diplomimit në Departamentin e Dizajnit të Produkteve Industriale të Universitetit Teknik të Stambollit, Yildiz përfundoi masterin në dizajnin e këpucëve, çantave dhe aksesorëve prej lëkure në Akademinë e Modës në Stamboll.
Afërsisht shtatë vjet më parë, ajo vendosi të kombinonte arsimin e saj në dizajn dhe pikturë me teknikat e tatuazheve.
Fillimisht ajo filloi të punonte në lëkurën e mobilieve (lëkurë sintetike), dhe më vonë prodhoi pjesë unike duke punuar me kujdes në lëkurën e qengjit dhe të lopës duke përdorur një makinë tatuazhesh.
Bilge, 36-vjeçe, e cila ka aplikuar teknikat e tatuazheve në lëkurat e kafshëve, hapi një ekspozitë të punimeve të saj, të cilat përziejnë motive të Anadollit dhe figura mitologjike, në Medresenë Zinciriye afërsisht 650-vjeçare në qytetin Mardin.
"Përpiqem të përdor gjendjen natyrale të lëkurës pa bërë shumë prerje"
Yildiz, e cila përdor motive tulipani, shege dhe lulesh në veprat e saj, tha për Anadolu se ka lindur dhe është rritur në Stamboll dhe ka punuar me teknikat e tatuazheve për rreth 7 vjet.
Duke deklaruar se filloi të punonte vitin e kaluar për të kombinuar trajnimin e saj me artin, ajo tha: "Pasi vendosa të kombinoj teknikën e tatuazhit dhe pikturën, fillova të punoj me lëkura kafshësh. Nuk ishte një teknikë që ishte bërë më parë, kështu që ndryshova cilësimet e makinës, zgjedhjet e gjilpërave dhe bojës që përdor në teknikat e tatuazheve".
Ajo shprehu dëshirën e saj për të bërë punime të ndryshme në lëkurë artificiale, e cila është e lehtë për t'u punuar.
"U frymëzova nga shumë personazhe mitologjike"
Duke deklaruar se u frymëzua nga motivet dhe mitologjia e pasur e Anadollit, Yildiz shprehu dëshirën e saj për të ekspozuar veprat e saj në Mardin, i cili ka një kulturë të pasur në këtë drejtim.
Bilge deklaroi se ndihej e nderuar dhe e emocionuar që ekspozoi veprat e saj në ekspozitën e saj të parë personale në medresenë afërsisht 650-vjeçare që ndodhet rrëzë Kalasë së Mardinit, dhe se planifikon ta çojë ekspozitën e saj në qytete si Stambolli, Ankaraja dhe Nevsehir, dhe më pas në Angli dhe Dubai.
Ajo shtoi se bashkëshorti i saj e ka mbështetur gjithmonë në këtë udhëtim artistik, dhe se kjo është arsyeja pse hapi ekspozitën e saj të parë në qytetin e lindjes së bashkëshortit të saj.