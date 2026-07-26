Ariu ushqehet me ushqimin që pronarët e shtëpisë ia lënë në kopsht
"Ishte sikur po vinte fëmija ynë. Kur e lashë ushqimin në kopsht, ai filloi të vinte gjatë gjithë kohës. As ai nuk ka nënë, më vjen keq për të. Sa herë që vjen, ushqimi i tij është gati", tha Hatice Sari
Bülent İsmailoğlu
26 korrik 2026•Përditësim: 26 korrik 2026
photo: Bülent İsmailoğlu / AA
Rize
Në lagjen Camlihemsin në Rize të Turqsë, një këlysh ariu vjen në kopshtin e së njëjtës shtëpi në ditë të caktuara të javës dhe ushqehet me ushqimin e lënë për të, raporton Anadolu.
Hatice Sari theksoi se këlyshi i ariut erdhi në kopshtin e saj pak kohë më parë dhe po hante majdanoz.
Duke parë se ariu vazhdonte të vinte në ditë të caktuara të javës, Sari filloi të linte ushqim në kopsht rregullisht.
Këlyshi i ariut që vjen në kopsht largohet nga zona pasi ushqehet.
Ajo që ndodhi gjatë vizitës së fundit të ariut është regjistruar nga një kalimtar i rastit me një kamerë celulari.
Në pamjet filmike shihet këlyshi i ariut duke ngrënë me qetësi ushqimin që i kishte lënë në kopsht, ndërkohë që tërhoqi vëmendjen edhe biseda e saj me ariun.
Ajo i tha: "A je shumë i uritur? Ha, ha, ha mirë. Mos ki frikë, por mos na ha dhe mos na ha kur të rritesh. Eja, eja, unë shkova". Fjalët e saj i bënë të buzëqeshin ata që e rrethonin.
"Nuk jemi të shqetësuar sepse ai është i vogël tani"
Hatice Sari tha se ishte emocionuar kur panë për herë të parë ariun e vogël.
Duke thënë se ariu i vogël u mësua me kopshtin me kalimin e kohës, Sari tha: "Ishte sikur po vinte fëmija ynë. Kur e lashë ushqimin në kopsht, ai filloi të vinte gjatë gjithë kohës. As ai nuk ka nënë, më vjen keq për të. Sa herë që vjen, ushqimi i tij është gati", tha ajo.
Sari deklaroi se ariu ha më shumë bukë dhe tha: "Ai është shumë i vogël. Është i hutuar. Ndonjëherë vjen çdo dy ditë, ndonjëherë ndalon çdo ditë", tha ajo.
Duke theksuar se ata nuk kanë frikë nga ariu sepse është i vogël, Sari tha: "Ne nuk jemi të shqetësuar tani sepse është i vogël. Ne nuk kemi frikë, por fëmijët kanë pak frikë".
Gjatë intervistës, ariu erdhi në kopsht dhe u zhduk pasi ushqehej me ushqimin e mbetur.