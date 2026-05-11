Anadolu nis edicionin e 29-të të Programit të Trajnimit për Gazetari Lufte

Agjencia Anadolu në bashkëpunim me Akademinë e Policisë dhe Agjencinë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA) ka nisur edicionin e 29-të të Programit të Trajnimit për Gazetari Lufte, i cili synon të përgatisë gazetarët për të punuar në situata lufte, fatkeqësish dhe emergjencash.
Ceremonia e hapjes së edicionit të ri të trajnimit u mbajt në kampusin Golbasi të Akademisë së Policisë në Ankara.
Duke folur në aktivitet, nënkryetari i Akademisë së Policisë, Fatih Inal, tha se programi është i vetmi program trajnimi për gazetari lufte i certifikuar ndërkombëtarisht në botë.
Inal tha se programi kombinon përvojën në terren të Anadolu-t me më shumë se 181 vjet njohuri institucionale dhe ekspertizë nga forcat policore turke.
“Synojmë ta transferojmë këtë përvojë dhe njohuri tek pjesëmarrësit tanë të çmuar. Shumë prej të trajnuarve tanë janë larguar nga ky program me informacione që do t’i mbështesin, do të shpëtojnë jetë dhe do ta lehtësojnë punën e tyre në zona lufte, fatkeqësi natyrore dhe zona krizash”, tha ai.
Duke theksuar se gratë dhe fëmijët janë shpesh viktimat më të mëdha të luftërave, Inal shprehu shpresën që njohuritë e fituara gjatë trajnimit të shndërrohen në aftësi praktike që mund të shpëtojnë jetë në zonat e konfliktit.
“Mirë se vini në Republikën e Turqisë dhe në Akademinë e Policisë, në një vend që strehon më shumë se 5 milionë viktima lufte dhe qëndron si strehë për të shtypurit”, shtoi ai.
- “Sulm i drejtpërdrejtë ndaj ndërgjegjes së njerëzimit”
Zv/kryetari i TIKA-s, Ali Ercan, tha se gazetarë nga një hapësirë e gjerë gjeografike, nga Republika Turke e Qipros Veriore deri në Ukrainë, Bosnjë e Hercegovinë, Serbi, Hungari, Rumani dhe Maqedoni e Veriut, janë mbledhur nën të njëjtën çati.
“Kjo pamje nuk është vetëm pasqyrim i një programi trajnimi, por edhe i kujtesës së përbashkët, solidaritetit dhe kërkimit të së vërtetës”, tha ai.
Ercan e përshkroi periudhën aktuale si një nga fazat më të brishta në historinë njerëzore, duke përmendur luftën në vazhdim në Ukrainë, masakrat në Rripin e Gazës që kanë plagosur rëndë ndërgjegjen e njerëzimit dhe tensionet rajonale në rritje.
“Në një mjedis të tillë, gazetaria e luftës nuk është thjesht gazetari, por detyrë për të dëshmuar të vërtetën. Është një përgjegjësi e rëndë, por e nderuar”, tha ai.
Ai theksoi se gazetarët që ndjekin të vërtetën po bëhen gjithnjë e më shumë objektiv sulmesh.
“Vrasja e qindra gazetarëve gjatë kryerjes së detyrës, veçanërisht në Gaza, nuk është vetëm sulm ndaj lirisë së shtypit, por edhe sulm i drejtpërdrejtë ndaj ndërgjegjes së njerëzimit”, theksoi ai.
- “Fillimi i një epoke të re”
Drejtoresha e Akademisë së Agjencisë Anadolu, Zeynep Bayramoglu Ozturk, tha se programi tashmë ka arritur në edicionin e tij të 29-të, pas përfundimit të 28 cikleve të mëparshme të trajnimit.
“Sot shënon fillimin e një epoke të re për ju, gazetarë të guximshëm që do të punoni në rajone konflikti dhe krize dhe do t’i sillni lajmet publikut në kushte të vështira. Jemi shumë të lumtur të jemi dëshmitarë të kësaj”, tha ajo.
Ozturk theksoi se trajnimi nuk është vetëm një program edukativ, por edhe një nga shtyllat më të forta të misionit të Anadolu-t për gazetari të paanshme dhe të besueshme që nga themelimi i saj më 6 prill të vitit 1920.
Ajo theksoi se Akademia e Agjencisë Anadolu ka organizuar 467 programe trajnimi që nga viti 2012 dhe ka trajnuar 18.241 pjesëmarrës.
“Besoj se ky është një numër domethënës, por ndoshta programi më i vlefshëm, më i pëlqyer dhe më i rëndësishëm për Akademinë Anadolu është trajnimi për gazetari lufte”, tha ajo.
Ozturk shtoi se megjithëse shpresojnë që pjesëmarrësit të mos kenë kurrë nevojë t’i përdorin aftësitë e fituara gjatë programit në situata reale konflikti, luftërat fatkeqësisht mbeten realitet i botës.
“Ne do t’ju ofrojmë udhëzime për ta bërë punën tuaj më të lehtë dhe për t’ju ndihmuar ta ushtroni profesionin tuaj në mënyrë efektive në terren”, tha ajo, duke falënderuar Akademinë e Policisë, Forcat e Armatosura Turke, AFAD-in, TIKA-n dhe instruktorët e përfshirë në trajnim.
Në program marrin pjesë gjithsej 22 kursantë, përfshirë nëntë punonjës të Agjencisë Anadolu dhe pjesëmarrës nga Serbia, Rumania, Ukraina, Bosnjë e Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Republika Turke e Qipros Veriore dhe Greqia.