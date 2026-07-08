Anadolu mbuloi Samitin e NATO-s në Ankara në 13 gjuhë me mbi 300 punonjës

Seyit Şamil Kurt
08 korrik 2026•Përditësim: 08 korrik 2026
Agjencia Anadolu (AA) e mbuloi Samitin e 36-të të Krerëve të Shteteve dhe Qeverive të NATO-s në Ankara me më shumë se 300 punonjës në terren dhe në redaksi, duke u ofruar abonentëve përmbajtje të veçantë në 13 gjuhë.
Agjencia raportoi minutë pas minute mbi samitin, të organizuar nga Turqia më 7-8 korrik, duke përcjellë kontaktet intensive diplomatike të presidentit Recep Tayyip Erdogan, takimet dypalëshe dhe mesazhet e dhëna në margjinat e tubimit.
Para samitit, Anadolu zhvilloi intervista ekskluzive në Bruksel, selia e NATO-s, me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, përfaqësuesen e lartë të BE-së për Politikën e Jashtme, Kaja Kallas, ish-sekretarët e përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg dhe Jaap de Hoop Scheffer, komisioneren e BE-së për Zgjerimin, Marta Kos, sekretaren e përgjithshme të Asamblesë Parlamentare të NATO-s, Benedetta Berti, ministrin belg të Mbrojtjes, Theo Francken, kryetarin e Komitetit Ushtarak të NATO-s, Giuseppe Cavo Dragone, si dhe me ministra të jashtëm dhe të mbrojtjes nga disa vende anëtare të NATO-s.
Ekipet e Anadolus gjithashtu ndoqën përgatitjet e udhëhequra nga Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë për rreth 3.000 gazetarë vendas dhe të huaj që mbërritën nga e gjithë bota, si dhe ceremonitë e pritjes së liderëve në aeroport dhe kontaktet diplomatike.
Në ditën e parë, agjencia transmetoi mesazhet kryesore dhe përmbajtje vizuale nga Forumi i Industrisë së Mbrojtjes të NATO-s dhe programi “Aleatët në Ankara”, i organizuar në bashkëpunim me Drejtorinë e Komunikimeve, Konferencën e Sigurisë së Mynihut dhe Fondacionin për Kërkime Politike, Ekonomike dhe Shoqërore (SETA).
Para samitit, Anadolu raportoi edhe për vizitën zyrtare në Turqi të presidentit amerikan Donald Trump, duke përfshirë mbërritjen e tij në Aeroportin e Ankarasë, ceremoninë e pritjes A+ në Kompleksin Presidencial, si dhe bisedimet dypalëshe dhe në nivel delegacionesh me presidentin Erdogan.
Agjencia ofroi gjithashtu përmbajtje të gjerë vizuale dhe transmetime të drejtpërdrejta nga pritja e organizuar nga presidenti Erdogan dhe Zonja e Parë Emine Erdogan në Kompleksin Presidencial për nder të krerëve të shteteve dhe qeverive.
Në ditën e dytë të samitit, Anadolu fotografoi dhe filmoi presidentin francez Emmanuel Macron duke vrapuar në Parkun Segmenler në lagjen Çankaya të Ankarasë dhe duke përshëndetur qytetarët aty pranë.
Agjencia publikoi përmbajtje të posaçme gjatë gjithë ditës nga seanca hapëse e samitit në Kompleksin Presidencial, fotografia familjare dhe takimet e liderëve. Gjithashtu raportoi mbi konferencat përmbyllëse për media të liderëve, përfshirë deklaratat e presidentëve Erdogan dhe Trump.
Pikat kryesore, zhvillimet dhe detajet nga samiti dyditor u shpërndanë në llogaritë zyrtare të Anadolus në rrjetet sociale, ndërsa fotografitë e realizuara gjatë ngjarjes iu dërguan vazhdimisht abonentëve dhe agjencive partnere ndërkombëtare të lajmeve.
Gjatë samitit, Anadolu prodhoi rreth 2.000 lajme, më shumë se 4.000 fotografi, rreth 250 video, 30 infografikë, si dhe dhjetëra materiale multimediale dhe podkaste në 13 gjuhë, për mediat vendase dhe ndërkombëtare.