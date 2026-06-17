Agjencia turke e inteligjencës kap një operativ të lartë të ISIS-it dhe e sjell në Turqi

Yusuf Soykan Bal
17 qershor 2026•Përditësim: 17 qershor 2026
Organizata Kombëtare e Inteligjencës e Turqisë (MIT) ka kapur një operativ të dyshuar të nivelit të lartë të grupit terrorist ISIS (DEASH) dhe e ka sjellë atë në Turqi, raporton Anadolu.
Burimet e sigurisë turke thanë se operacioni kishte në shënjestër krahun mediatik ISIS-K, degës së organizatës terroriste me bazë në Afganistan.
I dyshuari, i identifikuar si Ahmet Kazanci dhe i njohur me pseudonimet “Abu Ubeyde” dhe “Abu Ibrahim”, u arrestua gjatë operacionit. Burimet e sigurisë thanë se Kazanci kishte marrë drejtimin e të ashtuquajturit sektor mediatik të grupit për Turqinë pas kapjes së paraardhësit të tij, Ozgur Altun i njohur si “Abu Yasir Al Turki”.
Burimet thanë se MIT konstatoi se Kazanci kishte udhëtuar nga Turqia drejt rajonit Afganistan-Pakistan, ishte bashkuar me ISIS-K dhe kishte luajtur një rol aktiv në kampet e organizatës.
Hetuesit zbuluan se ai kishte punuar së bashku me Altunin në lehtësimin e transferimit të rekrutëve nga Turqia drejt rajonit Afganistan-Pakistan dhe më vonë kishte marrë përgjegjësinë për aktivitetet e organizatës pas arrestimit të Altunit.
Sipas burimeve, informacionet e siguruara nga MIT tregonin se Kazanci kishte mbijetuar pas sulmeve ajrore kundër militantëve të ISIS-it në Pakistan dhe më pas kishte planifikuar të hyjë ilegalisht në Turqi për të vazhduar aktivitetet në emër të grupit.
Më pas, thanë burimet, ai u kap në një operacion pranë kufirit.
Gjatë marrjes në pyetje, sipas burimeve, Kazanci pranoi lidhjet e tij me Altunin, përshkroi stërvitjen ushtarake dhe ideologjike që kishte marrë brenda organizatës dhe pranoi se kishte kryer aktivitete mediatike dhe propagandistike për grupin.
Burimet e sigurisë thanë se operacioni pengoi planet e dyshuara të ISIS-it kundër Turqisë dhe zbuloi rrjetet e përdorura për transferimin e rekrutëve drejt organizatës.