Aeroporti i Stambollit arrin shifrën më të lartë të pasagjerëve në Turqi dhe Evropë

Mücahithan Avcıoğlu
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Aeroporti i Stambollit shërbeu një rekord prej 289.260 pasagjerësh të shtunën, tha ministri turk i Transportit dhe Infrastrukturës, Abdulkadir Uraloglu, transmeton Anadolu.
Ai tha në një deklaratë me shkrim se aeroporti vendosi një rekord të ri pasagjerësh më 1 gusht.
"Aeroporti i Stambollit arriti numrin më të lartë të numrit të pasagjerëve ditor të të gjitha kohërave në Turqi dhe Evropë", tha Uraloglu duke shtuar se "Me këtë shifër aeroporti ynë i Stambollit vendosi rekord të ri".
Uraloglu njoftoi se aeroporti vazhdon të rritet në rëndësi strategjike në aviacionin ndërkombëtar.
Ai tha se Aeroporti i Stambollit renditet ndër aeroportet kryesore në botë për shkak të kapacitetit, infrastrukturës së fortë dhe cilësisë së shërbimit.
"Ky rekord i ri tregoi edhe një herë se aeroporti ynë ka forcuar më tej pozicionin e tij si një qendër globale e transfertave", tha Uraloglu.